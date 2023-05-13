بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري يلا شوت

بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري يلا شوت، تترقب جماهير الكرة المصرية اللقاء المهم الذي يجمع فريق الزمالك مع فريق الإسماعيلي، وذلك في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، تعتبر مواجهة الزمالك والإسماعيلي واحدة من أهم مواجهات الكرة المصرية عبر التاريخ، سواء في بطولة الدوري العام أو كأس مصر.

وقد تقابل الفريقان مع بعضهما البعض في 142 مباراة في مختلف البطولات، حيث حقق الزمالك الفوز في 74 مباراة، بينما حقق الإسماعيلي الفوز في 34 مباراة، وانتهت 34 مباراة بالتعادل.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري

وفي الدوري المصري، جمعت 119 مباراة بين الفريقين، حقق الزمالك الفوز في 55 مباراة، مقابل 32 انتصارًا للإسماعيلي، فيما انتهت 32 مباراة بالتعادل، وقد سجل الزمالك 153 هدفًا في شباك الإسماعيلي، بينما سجل الدراويش 121 هدفًا في شباك الزمالك.

وفي بطولة دوري 6 أكتوبر، تقابل الفريقان لأول مرة في موسم 1973، وحقق الزمالك الفوز بهدف دون مقابل أحرزه عمر النور.

ومن المتوقع أن تكون المباراة شديدة الندية والتحدي بين الفريقين، ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يسعى الإسماعيلي للفوز للابتعاد عن منطقة الهبوط، وتعتبر هذه المباراة فرصة لعشاق الكرة المصرية لمتابعة المواجهة المثيرة بين الفريقين، وذلك عبر القنوات التلفزيونية المصرية والعربية، بالإضافة إلى البث المباشر عبر الإنترنت.

تاريخيًا، تعتبر مواجهة الزمالك والإسماعيلي واحدة من أهم مواجهات الكرة المصرية، سواء في بطولة الدوري العام أو كأس مصر. وقد تقابل الفريقان في العديد من المنافسات، بما في ذلك بطولة الدوري المصري وكأس مصر وكأس الاتحاد المصري.

وفي كأس الاتحاد المصري، التقى الزمالك مع الإسماعيلي في موسم 1990/1989 في مباراتين، ونجح الزمالك في الفوز في المباراتين، الأولى بنتيجة 1-0 عن طريق طارق يحيى، والثانية بنتيجة 2-1، تمكن فيها منتصر الجدي من تسجيل هدفين للزمالك، فيما سجل أحمد العجوز هدفًا للإسماعيلي.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم

وتقابل الفريقان في كأس مصر في 20 مباراة، حقق الزمالك الفوز في 16 مباراة، فيما فاز الإسماعيلي في مباراتين، وتعادل الفريقان في مباراتين، وفاز الزمالك فيهما بضربات الجزاء. وأحرز الزمالك خلال هذه المباريات 46 هدفًا، فيما تلقت شباكه 13 هدفًا.

ويتصدر عبد الحليم علي قائمة هدافي الفريقين برصيد 8 أهداف في تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز، فيما يتصدر صلاح أبو جريشة قائمة هدافي فريق الإسماعيلي في مرمى الزمالك برصيد 5 أهداف.

ويعتبر عبد الواحد السيد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الزمالك والإسماعيلي، حيث شارك في 19 مباراة.

وكان أكبر فوز للزمالك في تاريخ مواجهاته مع الإسماعيلي في موسم 1995-1996، حيث فاز الفريق الأبيض بنتيجة 5-2، كما فاز الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 3-0 موسم 2014-2015. بينما كان أكبر فوز لفريق الدراويش على الزمالك بنتيجة 5-3 وذلك موسم 1956-1957.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

ومن المتوقع أن تكون المباراة بين الزمالك والإسماعيلي شديدة الندية والتحدي، وستشهد منافسة قوية بين الفريقين. ويتطلع الزمالك إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري، فيما يسعى الإسماعيلي للفوز للابتعاد عن منطقة الهبوط. وستكون هذه المباراة فرصة لعشاق الكرة المصرية لمتابعة المواجهة المثيرة بين الفريقين، وذلك عبر القنوات التلفزيونية المصرية والعربية، بالإضافة إلى البث المباشر عبر الإنترنت.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي يلا شوت

يواجه فريق الزمالك فريق الإسماعيلي في إحدى مباريات الدوري المصري الممتاز، ويأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري وتحقيق النقاط الثلاث.

ومن الجدير بالذكر أن الإسماعيلي لم يفز على الزمالك في آخر 10 مباريات بين الفريقين، حيث كانت آخر مرة يوم 2 أبريل 2018، حيث فاز الإسماعيلي على الزمالك بنتيجة 3-1، سجل للإسماعيلي محمود متولي وكريم بامبو وإبراهيم حسن، فيما سجل للزمالك معروف يوسف.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين في الدوري المصري يوم 29 ديسمبر 2022، حيث حقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 3-1، سجل للزمالك يوسف أسامة نبيه وزيزو وعمرو السيسي، فيما سجل للإسماعيلي أحمد أبو الفتوح في مرماه. وكان آخر لقاء جمع الفريقين في كأس مصر يوم 15 أغسطس 2022، حيث حسمها الزمالك بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

وسيتم بث المباراة على قناة أون تايم سبورتس، حيث سيتم عرض تحليل المباراة من قبل نجوم الكرة المصرية في استوديو تحليلي.

وتعد هذه المباراة الرابعة لفريق الزمالك تحت قيادة مدربه الكولومبي، خوان كارلوس أوسوريو، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا والتعادل مع المقاولون، والفوز على بروكسي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر. ويأمل الفريق في تحقيق الفوز في هذه المباراة لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي يلا شوت بث مباشر

تم تعيين طاقم تحكيم لمباراة الزمالك والإسماعيلي، وتتألف اللجنة من محمد عادل كحكم للساحة، وهاني خيري وعمر فتحي كمساعدين، ومحمد الغازي كحكم رابع، ومصطفى مدحت كحكم فيديو، ومحمد عزازي كمساعد حكم فيديو، وقد أدار محمد عادل 22 مباراة للزمالك في جميع المسابقات، حيث فاز الفريق الأبيض في 13 مباراة وتعادل في 6 وخسر 3.

وكانت آخر مباراة أدارها محمد عادل للزمالك كانت ضد بيراميدز، وانتهت بالتعادل السلبي في الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك نحو 20.63 مليون يورو، في حين تساوي القيمة التسويقية لفريق الإسماعيلي نحو 5.90 مليون يورو.

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز المصري، ولديه 43 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي صاحب القمة، لكن الأهلي لعب أقل عدد من المباريات من الزمالك، وللمارد الأحمر 4 مباريات مؤجلة. بينما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة.

من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيلة التالية: محمد صبحي في حراسة المرمى، ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش في الدفاع، وحمزة المثلوثي وحاتم سكر ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا" وإبراهيما نداي في وسط الملعب، وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري في الهجوم.

ومن المتوقع أن يبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيلة التالية: محمد فوزي، ومحمد هاشم، وباهر المحمدي، وعصام صبحي، ومحمد دسوقي، وسيرجي أكا، وعماد حمدي، وكريم الديب، ومحمد الشامي، وأحمد مدبولي، وفراس الشواط.

وشهدت قائمة الزمالك للمباراة استبعاد محمد عواد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب حمزة المثلوثي ونبيل عماد "دونجا" للإيقاف، وعمرو السيسي وعمر جابر للإصابة.

وشهدت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك استبعاد كل من حسن صابر وأحمد محسن وحمدي النقاز ومحمد صبحي وعمر الوحش ومحمد عبد السميع وصالح جمعة لأسباب فنية، بينما سيغيب محمد حسن للإيقاف وعبد الرحمن مجدي ومحمد كوكو للإصابة.