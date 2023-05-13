بث مباشر الزمالك والإسماعيلي .. مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر يلا شوت

بث مباشر الزمالك والإسماعيلي.. مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر يلا شوت، يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويدخل الفريق المباراة بتاريخ حافل من الإنجازات في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

ويتفوق الفارس الأبيض بفارق كبير على نظيره، حيث تمكن الزمالك من الفوز في 62 مباراة من إجمالي 139 مباراة جمعت بين الفريقين، فيما تمكن الإسماعيلي من الفوز في 36 مباراة، وتعادل الفريقان في 41 مباراة.

ويسعى الزمالك إلى مواصلة سلسلة انتصاراته على الإسماعيلي، حيث حقق الفوز في 3 مباريات متتالية على خصمه، ويأمل في مواصلة هذه الانتصارات لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري.

وتأتي مباراة الزمالك والإسماعيلي في وقت حرج للفريق الأبيض، حيث يحتاج إلى الفوز للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري، خاصةً بعد خسارته الأخيرة أمام الجونة.

وبفضل تراثه الكروي الرائع وجماهيره العريضة، يعد الزمالك أحد أكبر الأندية في مصر والعالم العربي، ويسعى الفريق دائمًا لتحقيق الانتصارات والانجازات في كل مباراة يخوضها.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي قبل لقاء اليوم

يعتبر اللقاء المرتقب بين الزمالك والإسماعيلي ضمن إطار بطولة الدوري المصري الممتاز، من اللقاءات التي تحمل تاريخًا كرويًا رائعًا، حيث سبق وأن التقى الفريقان في 119 لقاءًا، وكانت الغلبة للفارس الأبيض بالفوز في 55 مباراة.

وحقق الدراويش الفوز في 32 مباراة، فيما حل التعادل في 32 مواجهة، وأحرز لاعبو القلعة البيضاء 153 هدفًا، مقابل 121 هدفًا للإسماعيلي.

وتعد المواجهات بين الفريقين دائمًا مثيرة وممتعة، حيث يسعى الزمالك إلى مواصلة سلسلة انتصاراته على الإسماعيلي، خاصةً بعد أن نجح في الفوز في آخر 3 مواجهات جمعت بين الفريقين.

وتمكن الفريق الأبيض من تسجيل 153 هدفًا في مرمى الإسماعيلي خلال تاريخ المواجهات بين الفريقين، بينما سجل الإسماعيلي 121 هدفًا في مرمى الزمالك.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين خلال الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، وقد انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 3-1، وكانت هذه المباراة مثيرة وشهدت تألق عدد من لاعبي الفريقين.

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مركز الزمالك والإسماعيلي في ترتيب الدوري

يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المباراة المرتقبة ضد الإسماعيلي وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 43 نقطة، وقد خاض الفريق 25 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 7 مباريات، وتلقى 6 هزائم.

ويسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري، والمنافسة على اللقب، بعد خسارته الأخيرة أمام الجونة.

بالمقابل، يلعب الإسماعيلي المباراة في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 26 نقطة، حصدها من خلال خوض 25 مباراة، حيث حقق الفريق 5 انتصارات، وتعادل في 11 مباراة، وتلقى 9 هزائم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

وبالرغم من موقع الإسماعيلي في جدول الترتيب، إلا أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين وقادرين على تقديم أداء قوي في أي لحظة، وسيحاول الفريق الدراويش تحقيق الفوز في هذه المباراة لتحسين موقعه في جدول الترتيب وتعزيز فرصه في البقاء في المنافسة على الصعود.