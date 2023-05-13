يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، يسعى عشاق الكرة القدم في مصر وخارجها إلى مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي المرتقبة، والتي ستقام مساء اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري.

وتمكن موقع "الفجر الرياضي" من تقديم خدمة البث المباشر للمباراة، حيث سيتمكن الجماهير من مشاهدة اللقاء عبر الموقع بجودة عالية ودون تقطيع.

ومن المتوقع أن يجري الفريقان مباراة قوية ومثيرة، حيث يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز والحفاظ على موقعه في جدول ترتيب الدوري الممتاز المصري، بينما يسعى الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز وتحسين موقعه في الجدول، والبقاء في المنافسة على الصعود.

ومن المؤكد أن هذه المباراة ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مشجعي الفريقين، حيث يتطلع الجميع إلى مشاهدة أداء مميز من لاعبي الفريقين، واستمتاع بلحظات الإثارة والتشويق التي ستحملها هذه المواجهة.

تشهد الجماهير العريضة لنادي الزمالك في مصر وخارجها، اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023، مباراة قوية ومثيرة ضد فريق الإسماعيلي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ستشهد ملاعب كرة القدم في مصر وخارجها مباراة قوية ومثيرة بين الزمالك والإسماعيلي، والتي ستُقام اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بعد أن حقق 12 فوزًا و7 تعادلات في 25 مباراة، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة وتحسين موقعه في جدول المسابقة.

وفي الجانب الآخر، يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، ويتطلع الفريق إلى الفوز في هذه المباراة وتحسين موقعه في جدول الترتيب، وتحقيق النقاط الثلاث للبقاء في المنافسة على الصعود في المسابقة.

ويقود الزمالك في هذه المباراة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي طالب اللاعبين بالتركيز والتحلي بالروح القتالية في هذه المباراة، وعدم إهدار أي فرصة تسنح لهم من أجل تحقيق الفوز.

ويسعى الفريق الأبيض إلى استغلال كافة الفرص الهجومية المتاحة له، وتحقيق الأهداف التي تؤهله لتحقيق الفوز، كما يعمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباريات السابقة، وتجنب تكرارها في هذا اللقاء.

ويستعد الزمالك لهذه المباراة بتشكيلة قوية ومتماسكة، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز والمنافسة بقوة على الصعود في الدوري المصري الممتاز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي

ويغيب عن الزمالك كل من التونسي حمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا للإيقاف لتراكم البطاقة الصفراء، في حين يغيب ناصر منسي ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة للإصابة، وأحمد فتوح وعمر جابر وعمرو السيسي ومحمد عبدالغني لعدم الجاهزية، ومحمد عواد لأسباب فنية.

قائمة الزمالك

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كلا من: محمد صبحي ومحمد نديم ومحمود حمدي «الونش» وحسام عبدالمجيد ومحمود شبانة ومصطفى الزناري ومحمد طارق وحاتم محمد «سكر» ومحمد أشرف «روقا» ومحمد حسام «بيسو» وسيف جعفر وسيد عبدالله «نيمار» وأحمد بلحاج ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» وأحمد سيد «زيزو» وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

يتطلع فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه حمزة الجمل إلى تحقيق الفوز في مباراته القادمة ضد الزمالك، وذلك لتعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق في المباراة السابقة ضد بيراميدز.

ويعد هذا اللقاء أمرًا صعبًا بالنسبة للإسماعيلي، حيث يواجه فريقًا قويًا ومنافسًا عنيدًا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وبالتالي حذر المدرب حمزة الجمل اللاعبين من صعوبة المواجهة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

وتأتي هذه المباراة بعد أن تعرض الإسماعيلي لخسارة قاسية في المباراة السابقة، ولذلك يسعى الفريق إلى العودة إلى مسار الانتصارات، وتحقيق النقاط الثلاث في هذا اللقاء.

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بشكل جيد، وتوجيههم للعب بشكل هجومي وتحقيق الأهداف، وبالمقابل، يسعى الفريق إلى إغلاق المساحات أمام اللاعبين المنافسين وتقليل فرص التسجيل لصالح الزمالك.

ويأمل الإسماعيلي في قدرته على تحقيق الفوز ومنافسة الفرق الأخرى في جدول الترتيب، وتحسين مستواه في المسابقة.

غيابات الإسماعيلي أمام الزمالك

ويغيب عن الدراويش كل من عبدالرحمن مجدي وصالح جمعة ومحمد حسن والحارس محمد.

قائمة الإسماعيلي

ويخوض الإسماعيلي المباراة بقائمة تضم كلًا من: محمد فوزى وأحمد عادل عبدالمنعم ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد بيومي وعصام صبحى وكريم عرفات ومحمد دسوقى وعماد حمدى وسيرجي اكاو ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وأحمد مدبولي وعمر الساعي وكريم الديب وياو أنور ومحمود الشبراوى ومحمد الشامي وفراس شواط.