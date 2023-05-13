مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم الدوري المصري « يلا شوت »

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي الشوط الثاني بث مباشر اليوم الدوري المصري « يلا شوت » ، وفي الدقيقة 20 سجل ياو أنور الهدف الأول للإسماعيلي في شباك الزمالك بعد متابعة تصويبة أحمد مدبولي.

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم الدوري المصري « يلا شوت » ، بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر في الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم الدوري المصري « يلا شوت »، يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مدينة الإسماعيلية اليوم السبت الموافق 13-5-2023، لمواجهة الفريق المحلي الإسماعيلي في مباراة قوية ومهمة للغاية، وذلك ضمن الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة على أرض ملعب استاد الإسماعيلية، حيث يسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث المهمة لمواصلة المنافسة الشرسة على صدارة جدول الترتيب العام للدوري، فيما يريد الفريق الإسماعيلي الفوز على أرضه وأمام جماهيره لتحسين موقعه في جدول الترتيب وتحقيق النقاط الثلاث.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات والإثارة، حيث يجتمع فيها فريقان متميزان وقويان، ويعمل كل منهما على إظهار أفضل ما لديه وتحقيق الفوز.

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري اليوم السبت 13-5-2023

تنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة - مصر - مكة - السعودية، 8 بتوقيت دبي - أبو ظبي - الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز اليوم السبت 13-5-2023

مجموعة قنوات اون تايم سبورت هي الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتخصص قناة اون تايم سبورت لنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي على الهواء مباشرة.

تشكيل الزمالك اليوم ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حسام عبدالمجيد - محمود حمدي الونش - حاتم سكر - محمود شبانة.

الوسط: محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا.

الهجوم: مصطفى شلبي - نداي - سيف الجزيري.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك:

محمد نديم - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد حسام بيسو - يوسف أسامة نبيه - سيف جعفر - سيد نيمار - أحمد بلحاج - سامسون أكينولا.

تشكيل الإسماعيلي اليوم ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: عصام صبحي - محمد هاشم - باهر المحمدي - محمد دسوقي.

خط الوسط: سيرجي أكا - عماد حمدي - أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد الشامي - فراس شواط - ياو أنور.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، أحمد عادل ومحمد نصر وكريم عرفات ومحمد عبدالسميع ومحمد مخلوف ومحمد بيومي وكريم الديب وعمر الساعي ومحمود الشبرواي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي اليوم

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد نديم.

الدفاع: محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمود شبانة – مصطفى الزناري – محمد طارق – حاتم محمد سكر.

الوسط: محمد أشرف روقا – محمد حسام بيسو – سيف جعفر – سيد عبد الله نيمار – أحمد بلحاج – محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد سيد زيزو – إبراهيما نداي – مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الإسماعيلي اليوم

من المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: سيد نيمار - محمود حمدي الونش - حسام عبدالمجيد - حاتم سكر.

الوسط: محمد أشرف روقا - أحمد بلحاج - سيف جعفر.

الهجوم: محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - سيف الجزيري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports الأرضية المجانية المفتوحة الناقلة مباراة الزمالك اليوم

يتم نقل مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم عبر التردد الأرضي عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت Time Sports الأرضية المفتوحة المجانية الناقلة مباراة الزمالك اليوم.

تردد قناة تايم سبورتس على نايل سات هو (11861) أُفقي

ويمكن ضبط قناة أون تايم سبورت عبر اتباع الخطوات التالية:

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي، وتوصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون.

حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك، ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

عليك عمل توليف إعداد القناة، واضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.