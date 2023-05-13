مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم 13-5-2023 يلا شوت في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي بث مباشر اليوم السبت Ismaily Sc Vs Al Zamalek يلا لايف في اطار مباريات الجولة السابعة والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا العام 2022/2023، من المقرر أن يتنافس فريق الزمالك مع فريق الإسماعيلي على أرض ملعب الأخير في مدينة الإسماعيلية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة من يوم السبت الموافق 13-5-2023، ويتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز واكتساب النقاط الثلاث لتحسين وضعهما في جدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم، من المتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وتعويض النقاط التي فاتته في المباريات السابقة، وسيتم بث المباراة عبر قناة ON Time Sport 1، وسيتولى المعلق أمير محروس إذاعة الحدث للجماهير التي لا تستطيع الحضور إلى الملعب، وبذلك، تترقب الجماهير المصرية والعربية هذه المواجهة الشرسة والمثيرة بين الفريقين، والتي ستكون مفتاحًا لتحقيق الفوز والتقدم في المنافسة على اللقب في بطولة الدوري الممتاز المصري.

مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على فريق الإسماعيلي، الذي يعد الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب اللقاء، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتأتي هذه المواجهة بعد أن خسر الإسماعيلي في الجولة الماضية أمام فريق بيراميدز بنتيجة 3-1، ويحتل الإسماعيلي حاليًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في خمس مباريات والتعادل في 11 مباراة وخسارته في تسع مباريات من قبل اللقاء الحالي، ويسعى الفريق إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة واكتساب النقاط الثلاث لتحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن المراكز المتأخرة، وذلك بعدما خسر لقاءاته السابقة أمام نادي الزمالك، وبذلك، يترقب عشاق الكرة المصرية هذه المواجهة بين الفريقين، والتي ستكون مثيرة ومليئة بالتحديات والإثارة، وتحمل في طياتها الكثير من الأهداف والتطلعات لكل فريق.

مباراة الإسماعيلي والزمالك اليوم

يحل فريق الزمالك، الذي يتصدر المنافسة على اللقب في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ضيفًا على فريق الإسماعيلي - الطرف الأول وصاحب أرضية الملعب - في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من البطولة، ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بعد تحقيق الفوز في 12 مباراة والتعادل في 7 مباريات وخسارته في 6 مباريات من قبل اللقاء الحالي. وفي آخر مباراة لعبها الفريق، فاز بنتيجة 3-2 على نادي بروكسي في دور الـ32 من كأس مصر، ويدخل الزمالك هذه المباراة وهو في حالة تأهب تام لمواجهة الإسماعيلي واكتساب النقاط الثلاث لتحسين موقعه في جدول الترتيب وتقليص الفارق بينه وبين المتصدرين. ويسعى الفريق إلى الفوز في هذه المباراة وتحقيق الانتصار الـ13 في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز،وبذلك، يترقب عشاق الكرة المصرية هذه المواجهة القوية بين الفريقين، والتي تتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والتحدي وتحمل في طياتها الكثير من الأهداف والتطلعات لكل فريق.

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