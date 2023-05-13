يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري .. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري.. YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري.. YALLA SHOOT، الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بث مباشر على الشاشات الرياضية. وستقام المباراة على أرضية ملعب الإسماعيلية، الذي سيكون مضيفًا لفريق الزمالك.

ويتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومليئة بالإثارة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز واكتساب النقاط الثلاث لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويُمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر البث المباشر المتاح على الشاشات الرياضية، لمتابعة مجريات المباراة وجميع الأحداث والتطورات التي ستحدث على أرضية الملعب.

مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت موريتانيا، 5 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 6 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 8 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلي 

سيتم بث مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023، في إطار الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عبر القناة الرياضية ON Time Sports 1.، وستقام المباراة على أرضية ملعب الإسماعيلية، ومن المتوقع أن تكون المواجهة مثيرة ومليئة بالإثارة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز واكتساب النقاط الثلاث.

وتم اختيار المعلق الرياضي حاتم بطيشة للتعليق على أحداث المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما تم اختيار المعلق الرياضي أمير محروس للتعليق على الأحداث على القناة الصوتية الثانية، ويُمكن للمشاهدين الاستمتاع بأداء المعلقين المتميز في تغطية الأحداث وتحليلها، والتعرف على جميع التفاصيل والأحداث التي ستحدث على أرضية الملعب خلال المباراة.

وبذلك، يمكن لجميع عشاق الكرة المصرية متابعة مباراة الزمالك والإسماعيلي بسهولة ويسر عبر القناة المتاحة، والتمتع بأداء المعلقين المختلفين على القناتين الصوتية الأولى والثانية، في إثراء تجربة المشاهدة والاستمتاع بمشاهدة اللقاء الهام المنتظر بين الفريقين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي | اضغط هنـــــا

مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر 

يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة هامة بين فريق الزمالك وفريق الإسماعيلي، والتي ستقام اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023، على ملعب الإسماعيلية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسيفتح ملعب الإسماعيلية أبوابه لاستقبال الجماهير والمشجعين الذين سيحضرون المباراة المنتظرة، والتي يسعى فيها كل فريق إلى تحقيق الفوز واكتساب النقاط الثلاث، وذلك لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويمكن متابعة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم عبر القنوات الرياضية المختلفة، ومن بينها قناة ON Time Sports 1، التي ستقوم بنقل المباراة مباشرة للمشاهدين في مصر والعالم العربي. كما سيتم توفير المعلقين المختلفين على القناة الصوتية الأولى والثانية، حيث تم اختيار المعلق الرياضي حاتم بطيشة للتعليق على أحداث المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما تم اختيار المعلق الرياضي أمير محروس للتعليق على الأحداث على القناة الصوتية الثانية.

وبذلك، سيتمكن جميع عشاق الكرة المصرية من متابعة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز 2023، والاستمتاع بأداء المعلقين المختلفين على القناتين الصوتية، وذلك في إثراء تجربة المشاهدة والاستمتاع بمشاهدة هذه المواجهة الهامة على أرضية الملعب.

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