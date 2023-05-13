مشاهدة مباراة الوداد الرياضي وصن داونز بث مباشر اليوم في دوري ابطال افريقيا .. يلا شوت

مشاهدة مباراة الوداد الرياضي وصن داونز بث مباشر اليوم في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت، يحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، اليوم السبت، مواجهة نارية تجمع بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الوداد المباراة برقم رائع حيث تأهل إلى نصف النهائي بعد تخطيه فريق شباب بلوزداد الجزائري بمجموع المباراتين بنتيجة 6-2، إذ خسر في مباراة الذهاب بالجزائر بهدف وحيد، وفاز في مباراة الإياب على أرضه بنتيجة 2-1.

من جانبه، يأمل فريق ماميلودي صن داونز في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتقدم في المنافسة الأفريقية، وذلك بعدما تأهل إلى نصف النهائي بفوزه على سيمبا التنزاني بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1، إذ فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1، وتعادل في مباراة الإياب بهدف لكل فريق.

وتعد مواجهة اليوم بين الوداد وماميلودي صن داونز مباراة حاسمة للغاية، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبذلك، يمكن لعشاق كرة القدم متابعة تفاصيل المباراة والأخبار الحصرية عنها، وتحليل الأداء الفني والتكتيكي لكل فريق، وذلك للاستعداد لمشاهدة مباراة نصف النهائي الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الوداد وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر شاشة bein sports HD 4.

ملعب مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المركب الرياضي محمد الخامس

موعد مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل الوداد المتوقع أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أرسين زولا - الحسين بن عيادة.

خط الوسط: جلال الداودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني - سيف الدين بوهرة.

خط الهجوم: زهير المترجي - سامبو جونيور.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

تشكيل صن داونز المتوقع ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: ميكانا - موداو - مافالا - موديبا.

خط الوسط: موكوينا - أليندي - زواني.

خط الهجوم: مايلولا - مايما - شالوليلي.