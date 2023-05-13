مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا - يلا شوت

مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا - يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا - يلا شوت، يتفوق فريق الوداد المغربي في تاريخ المواجهات التي جمعته مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام مساء غدٍ السبت على ملعب محمد الخامس.

ويعد فريق الوداد المغربي من الفرق العريقة في القارة الإفريقية، وقد حقق الفريق العديد من الألقاب والإنجازات على مدار تاريخه، ويتفوق في عدد المواجهات التي جمعته مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

ومع ذلك، يعد فريق صن داونز أحد الفرق القوية في القارة الإفريقية ويمتلك لاعبين مميزين، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة للوصول إلى المباراة النهائية من البطولة الغالية.

موعد مباراة الوداد وصن داونز

مباراة الوداد ضد صن داونز تقام في العاشرة مساء، السبت، الموافق 13 مايو، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة موسم 2022-2023.

تاريخ مواجهات الوداد وصن داونز

تاريخيًا، التقى فريق الوداد المغربي وفريق صن داونز الجنوب إفريقي في 10 مباريات سابقة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تمكن الفريق المغربي من تحقيق الفوز في أربع مباريات، وتعرض للخسارة في ثلاث مباريات، وتعادل في ثلاث مباريات أخرى، وتمكن الثنائي من تسجيل 13 هدفًا، وتصدر الوداد المواجهات السابقة برصيد سبعة أهداف.

وفي المقابل، تفوق فريق صن داونز في آخر مواجهة له مع الوداد البيضاوي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2020، بفوزه بهدف نظيف.

ومن المتوقع أن تكون المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مثيرة وشرسة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

الوداد ضد صن داونز

يسعى فريق الوداد المغربي، وبقيادة مدربه الجديد البلجيكي سفين فاندنبروك، إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في مباراته مساء اليوم أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الوداد إلى تحقيق فوز مريح على صن داونز، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، لحسم التأهل قبل مباراة الإياب التي ستقام في جنوب إفريقيا، والتي ستكون مهمة وحاسمة في صراع الفريقين على التأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وشرسة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة، ويعد الوداد المغربي من الفرق العريقة في القارة الإفريقية، ويسعى لتحقيق الإنجازات والألقاب في الموسم الحالي.

الوداد وصن داونز

فريق الوداد المغربي أعلن إقالة مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو، بعد تعادل الفريق مع الجيش الملكي في بطولة الدوري، وتم تعيين المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

ويسعى الوداد المغربي للحفاظ على لقبه كبطل لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، حيث توج الفريق باللقب في النسخة الماضية بعد فوزه على النادي الأهلي المصري بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

وفي المقابل، يسعى فريق صن داونز الجنوب إفريقي إلى التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2016، حيث سيكون الفريق بصدد خوض مواجهة شرسة ومثيرة ضد الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتوقع أن تكون المواجهة بين الفريقين مثيرة وشرسة، حيث سيسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة، وسيكون الفوز في هذه المواجهة مفتاحًا هامًا للفريق الذي يسعى للتأهل للمرحلة النهائية والتتويج باللقب الذي ينتظره منذ فترة طويلة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

تأهل الوداد وصن داونز

تأهل فريق الوداد المغربي إلى دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه الصعب على فريق سيمبا التنزاني بركلات الترجيح في دور ربع النهائي، فيما تأهل فريق ماميلودي صن داونز بفوزه الكاسح على فريق شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة بين فريقي الوداد وصن داونز مباراة شرسة ومثيرة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة، والتي ستكون مفتاحًا هامًا للفريق الذي يسعى للتتويج باللقب الغائب عنه منذ فترة طويلة.

وسيتأهل الفائز من قمة الوداد وصن داونز إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز بين الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، وسيكون الفوز في هذه المرحلة من البطولة الأهم للفرق الأربعة المتأهلة، حيث سيكونون على موعد مع التتويج باللقب الأغلى في القارة الإفريقية.

الوداد ضد صن داونز بث مباشر

تأهل فريق الوداد البيضاوي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بشق الأنفس، بعد خسارته في مباراة الذهاب أمام فريق سيمبا التنزاني بهدف دون رد، وتمكنه من تحقيق الفوز في مباراة الإياب بنفس النتيجة، قبل أن يتأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

ومن جهته، صعد فريق صن داونز الجنوب إفريقي إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه الكبير على فريق شباب بلوزداد الجزائري في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجتي 4-1 و2-1 على التوالي، ليواصل الفريق عروضه المميزة في البطولة.

وينتظر الآن فريقي الوداد وصن داونز مواجهة شرسة في نصف نهائي البطولة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية، والتي ستكون مفتاحًا هامًا للفريق الذي يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، والذي يعد أهم بطولات القارة السمراء.

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