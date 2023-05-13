مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا اليوم

بث مباشر تويتر | مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا اليوم، تشهد الأجواء حالة من التوتر المبكر بين فريقي الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، قبل المباراة المرتقبة التي ستجمعهما في ذهاب دور قبل النهائي للبطولة الأفريقية.

وقد رفع الفريقان حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لهذه المواجهة الهامة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقفه قبل المباراة الإياب، ويأمل كل فريق في تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز في هذه المواجهة الحاسمة.

ومن المتوقع أن تكون المباراة شديدة الصرامة والتحدي، حيث يسعى كل فريق إلى الفوز وتحقيق التأهل إلى المرحلة النهائية للبطولة، وستشهد المباراة اشتعال الأجواء وتشجيع الجماهير لفرقهم المحبوبة، وسيكون الفوز في هذه المواجهة مفتاحًا هامًا للفريق الذي يسعى لتحقيق حلم الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

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تم تحديد موعد المواجهة المرتقبة بين فريقي الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، والتي ستقام يوم السبت المقبل في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الفريق المغربي اللقاء بأفضلية تاريخية على حساب صن داونز، حيث سبق وأن التقى الفريقان 10 مرات خلال الست سنوات الماضية، حيث حقق الوداد 4 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 3 مباريات، وتمكن من تسجيل 7 أهداف، في حين استقبل مرماه 6 أهداف.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية قبل المواجهة الإياب، وسيحاول الوداد البيضاوي الاستفادة من الأفضلية التاريخية التي يتمتع بها على حساب صن داونز، بينما يسعى فريق صن داونز للعودة بنتيجة إيجابية من أرض الوداد المغربي، وتحقيق الفوز الذي سيمنحه الأفضلية في مواجهة الإياب.

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لا يقتصر تفوق فريق الوداد المغربي على انتصار واحد فقط، بل يمتد إلى قيمة الانتصارات التي حققها في المواجهات المباشرة مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي. وقد التقى الفريقان مرتين في دور خروج المغلوب، حيث حقق الوداد البيضاوي الفوز في المواجهتين.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

وفي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017، لعب الوداد المغربي ضد صن داونز، وتمكن من التأهل إلى المرحلة التالية بعد فوزه في ركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل (1-1) في مجموع المباراتين.

وتمكن الوداد المغربي فيما بعد من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في نفس العام، بعدما حقق الفوز في المباراة النهائية على الأهلي المصري بنتيجة (1-0)، ليضيف الوداد اللقب الأفريقي إلى رصيده ويكون فخورًا بتاريخه الحافل في البطولة القارية.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الوداد المغربي لم يتأثر بالهزائم الثلاث التي تعرض لها أمام صن داونز الجنوب إفريقي، حيث جميعها جاءت في دور المجموعات، وعلى الرغم من ذلك، تمكن الفريق البيضاوي من التأهل إلى الدور التالي في كل مرة، وتمكن من تحقيق الفوز في المواجهات الحاسمة التي جمعته بفريق صن داونز في دور خروج المغلوب بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام، يسعى الوداد المغربي للمحافظة على تفوقه وتحقيق الفوز على منافسه صن داونز، في حين يسعى فريق صن داونز للانتصار والانتقام من الهزائم السابقة التي تعرض لها أمام الوداد، والتأهل إلى الدور النهائي للمسابقة.