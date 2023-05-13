الآن مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الآن مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر
بوابة الفجر

الآن مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، يستضيف فريق الوداد المغربي اليوم السبت نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الوداد المغربي إلى الفوز على صن داونز في مباراة اليوم، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة الفريق في مباراة الإياب في جنوب إفريقيا.

ويخوض الفريق المغربي المباراة بقيادة مدربه الجديد سفين فاندنبروك، الذي تم تعيينه خلفًا للإسباني خوان كارلوس جاريدو.

من جانبه، يأمل فريق صن داونز في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، والعودة بتأهل إلى مباراة النهائي، بعدما اكتسح فريق شباب بلوزداد في الدور ربع النهائي.

ويجدر الإشارة إلى أن صن داونز هو الفريق الوحيد في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

وسيواجه الفريق الفائز من مباراة اليوم بين الوداد وصن داونز، الفائز من مواجهة الأهلي المصري والترجي التونسي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

وفي مباراة الذهاب لنصف النهائي، فاز الأهلي المصري على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، ويسعى الفريق المصري إلى تأكيد تفوقه في مباراة الإياب والتأهل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة الوداد وصن داونز والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الوداد وصن داونز في تمام العاشرة مساء،  وتذاع  عبر قناتي الرياضية المغربية "الأرضية" وبي إن سبورتس 4.

ترقب أهلاوي

تترقب جماهير النادي الأهلي المصري بشغف مباراته اليوم أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق المصري لتأكيد تفوقه بعد فوزه الكبير بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على ملعب رادس.

ويتطلع الأهلي للتأهل إلى المباراة النهائية للمرة العاشرة في تاريخه، والتي ستجمعه بالفائز من مواجهة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، التي ستقام اليوم في الدار البيضاء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، وهو اللقب الذي فاز به في العام الماضي بعد تغلبه على زيسكو يونايتد الزامبي في المباراة النهائية.

وبعد فوزه الكبير في مباراة الذهاب، يبدو أن الأهلي لديه الأفضلية في التأهل إلى المباراة النهائية، لكن الترجي يعد فريقًا قويًا ويملك الإمكانيات الكافية للعب دور كبير في مباراة اليوم، ويسعى الفريق التونسي لتحقيق فوز مريح على أرضه وتعويض هزيمته في مباراة الذهاب.

الوداد ضد صن داونز

يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي اليوم، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ويسعى الفريق المغربي للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز مريح على الفريق الجنوب إفريقي.

ويدخل الوداد المباراة بقيادة المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، الذي خلف الإسباني خوان كارلوس جاريدو في الفترة الأخيرة.

وتأهل الوداد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة سيمبا التنزاني بركلات الترجيح، بينما اكتسح صن داونز فريق شباب بلوزداد في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-2.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

ومن جانبه، يسعى فريق صن داونز لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب على أرضه.

ويعد صن داونز الفريق الوحيد في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم الذي لم يتعرض لأي هزيمة، ويسعى الفريق الجنوب إفريقي للمحافظة على سجله الممتاز وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

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