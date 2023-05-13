مباراة الوداد الرياضي يلا شوت : مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم يلا شوت

ماتش wydad-ac-vs-mamelodi-sundowns، مباراة الوداد الرياضي يلا شوت: مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم يلا شوت، يمكن لعشاق كرة القدم مشاهدة مباراة الوداد الرياضي المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي بث مباشر اليوم، في إطار مباريات دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في موسم 2023.

وستقام المباراة على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023، وتعد هذه المباراة مباراة ذهاب في دور النصف النهائي من البطولة.

ويترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يلتقي الفريق المغربي القوي الحامل لقب الدوري المغربي والفائز ببطولة إفريقيا في عام 2017، مع الفريق الجنوب إفريقي الذي يعد من الفرق القوية في البطولة وحقق لقبها في عام 2016.

ويمكن للجماهير حول العالم مشاهدة هذه المباراة الحاسمة بث مباشر، ومتابعة الأحداث والتطورات على أرض الملعب في الوقت الحقيقي، وذلك للاستمتاع بمشاهدة مباراة كرة القدم الشيقة والمثيرة بين الفريقين.

مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت موريتانيا، 8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 9 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر مباراة الوداد وصن داونز

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباراة الوداد الرياضي المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي بث مباشر اليوم، وذلك في إطار دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في موسم 2023، عبر قناة بي إن سبورت 4.

وقد أسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق الرياضي الشهير جواد بدة، الذي يتمتع بخبرة واسعة في التعليق الرياضي ويحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

وتعد هذه المباراة مباراة ذهاب في دور النصف النهائي من البطولة، وتحمل في طياتها الكثير من التشويق والإثارة، ومن المتوقع أن يقدم الفريقان عرضًا رائعًا في الملعب، في سعيهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة.

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