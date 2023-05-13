يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا اليوم.. YALLA SHOOT

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم.. YALLA SHOOT، يخوض فريق الوداد البيضاوي المغربي اختبارًا صعبًا في مواجهته لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكان الوداد المغربي قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد تخطيه عقبة فريق سيمبا التنزاني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، فيما تأهل فريق صن داونز إلى المرحلة ذاتها بعد فوزه على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المتوقع أن تكون المباراة بين الفريقين مثيرة وقوية، حيث يسعى الوداد المغربي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، بينما يسعى صن داونز الجنوب إفريقي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل خوض مباراة الإياب على أرضه في جنوب إفريقيا.

موعد مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الوداد وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر شاشة bein sports HD 4.

ملعب مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المركب الرياضي محمد الخامس

يتطلع فريق الوداد البيضاوي المغربي بقيادة مدربه الجديد البلجيكي سفين فاندنبروك، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الليلة ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والتي تأتي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، يسعى الفريق المغربي لتحقيق الفوز في هذه المباراة وحسم التأهل قبل مواجهة الإياب المقررة في جنوب إفريقيا.

ويتمتع الوداد المغربي بتاريخ حافل في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تمكن من الفوز باللقب العام الماضي على حساب الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف، ويسعى الفريق للحفاظ على لقبه بطلا للبطولة للمرة الثانية على التوالي.

من جانبه، يسعى فريق صن داونز الجنوب إفريقي للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2016، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل مهمته في مباراة الإياب على أرضه.

وتجمع الفريقان في عشر مباريات سابقة في دوري أبطال إفريقيا، حيث استطاع الوداد المغربي الفوز في أربع مباريات، وتعرض للخسارة في ثلاث مباريات، وتعادل في ثلاثة آخرين، وسجل الثنائي 13 هدفًا، كان النصيب الأكبر لصالح الوداد برصيد سبعة أهداف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

ولا يخفى على عشاق كرة القدم أن فريق صن داونز الجنوب إفريقي تمكن من التغلب على الوداد في آخر مواجهة جمعتهما في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2020، حيث فاز بنتيجة هدف نظيف.

بالإضافة إلى ذلك، يعد المدرب الجديد للوداد البيضاوي البلجيكي سفين فاندنبروك، من أبرز المدربين في الدوري البلجيكي، ويحظى بخبرة واسعة في مجال التدريب، مما قد يساعد الفريق على تحقيق الفوز في المباراة والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.