يلا شوت الآن بث مباشر مباراة الوداد وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

يلا شوت الآن بث مباشر مباراة الوداد وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، بث مباشر مباراة الوداد وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، يستعد فريق الوداد البيضاوي المغربي لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك في مباراة ستقام على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. ويسعى الفريق المغربي لتحقيق الفوز في هذه المباراة وحسم التأهل إلى النهائي، خاصة وأنه يخوض المباراة على أرضه وبين جماهيره.

من جهته، يسعى فريق صن داونز الجنوب إفريقي لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، وهو يعد واحدًا من الفرق القوية في البطولة.

لمشاهدة المباراة بث مباشر، يمكن الاستعانة بالقنوات الرياضية المختلفة، مثل beIN Sports وقنوات الكأس والمغربية الرياضية وغيرها. كما يمكن متابعة المباراة عبر المواقع الرسمية المختلفة، مثل beIN Sports Connect والموقع الرسمي للبطولة.

بالنسبة لتشكيل الفريقين المتوقع، فمن المتوقع أن يدخل فريق الوداد المغربي المباراة بتشكيلة قوية تضم العديد من اللاعبين المميزين، مثل أيوب الكعبي وزهير المترجي وكريم الأحمدي وأشرف داري ومحمد أوناجم وغيرهم. ومن المتوقع أن يلعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي المباراة بتشكيلة تضم العديد من النجوم، مثل بيتر شالوليلي وسيفومبو مبولي وتيبو موهوا وغيرهم.

أما بالنسبة لحكم المباراة، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قبل انطلاق المباراة، ومن المرجح أن يكون حكمًا محليًا من القارة الإفريقية.

ويترقب عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي هذه المباراة المثيرة ويأملون في تقديم أداء قوي من قبل الفريقين ومشاهدة أهداف مثيرة وحاسمة في طريق الفرق للتأهل إلى النهائي.

بث مباشر مباراة الوداد وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

يوفر تلفزيون Arryadia TNT بث مباشر لمباراة الوداد البيضاوي المغربي وفريق صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك يوم السبت الموافق 13 مايو الجاري. ستقام المباراة على ملعب استاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، والتي يتطلع فيها الفريق المغربي لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

وستتيح قناة Arryadia TNT مشاهدة المباراة بث مباشر، وستكون متاحة للمشاهدين في المغرب والعالم العربي. ويمكن للمشاهدين الحصول على ترددات قناة Arryadia TNT من خلال البحث عنها على محركات البحث على الإنترنت، أو من خلال ضبط القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم.

ويأمل الجمهور في المغرب والعالم العربي متابعة هذه المباراة المثيرة بشغف، ومشاهدة أداء قوي من جانب الفريقين، وتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

تردد قناة Arryadia TNT قمر صناعي: نايل سات التردد: 11513 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 قمر صناعي: عرب سات التردد: 12683 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 قمر صناعي: هوت بيرد التردد: 10872 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4

يتيح التلفزيون المغربي بث مباراة الوداد وصن داونز مجانًا للمشاهدين داخل المملكة المغربية عبر الإرسال الأرضي، حيث يحتفظ بالحق في بث المباراة بشكل حصري داخل الحدود الوطنية، ويمكن للمشاهدين الذين يرغبون في متابعة المباراة خارج المغرب الوصول إلى موقع التلفزيون المغربي على الإنترنت، والذي يوفر بثًا مباشرًا للقنوات المغربية على مدار الساعة، ولكن يجدر الإشارة إلى أن هذا البث المباشر قد يتم إغلاقه لعدم حصول التلفزيون المغربي على حقوق بث المباراة خارج الحدود الوطنية.

مشاهدة مباراة الوداد ضد صن داونز بث مباشر اليوم على هذه القنوات والمواقع

تُتِحُ قنوات بين سبورت لمشتركيها فرصة متابعة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم، وذلك عبر قناة بين سبورت 4 المشفرة. كما يمكن للمشتركين الاستمتاع بمشاهدة المباراة عبر موقع بين سبورت الإلكتروني وتطبيق بين كونكت، والذي يتطلب اشتراكًا مدفوعًا. وللمهتمين بمعرفة تردد قناة بين سبورت 4، يمكن العثور عليه عن طريق البحث عنه.

تردد قناة بين سبورت 4 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 قمر صناعي: سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق التردد: 11585 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

تشكيل الوداد أمام صن داونز

قد يختار المدرب البلجيكى سفين فاندنبروك تشكيل الوداد التالي لمواجهة صن داونز اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - الحسين بن عيادة - أرسين زولا.

خط الوسط: يحيى جبران - رضا الجعدي - أيمن الحسوني.

الهجوم: محمد أوناجم - سامبو جونيور - سيف الدين بوهرة.

تشكيل صن داونز أمام الوداد

أما الجانب الأخر، قد يختار المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا تشكيل صن داونز التالي لمواجهة الوداد البيضاوي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: ميكانا - موداو - مافالا - موديبا.

خط الوسط: موكوينا - أليندي - زواني.

الهجوم: مايلولا - مايما - شالوليلي.

حكم مباراة الوداد وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن حكم مباراة الوداد وصن داونز اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

اسم الحكم مهمة الحكم جنسية الحكم دانيال لاريا حكم ساحة غانا سليمان أمالدين حكم مساعد أول جز القمر كواسي بروبي حكم مساعد ثانِ غانا لامين جامه الحكم الرابع غامبيا حكم الفيديو VAR هيثم قراط تونس

تاريخ مواجهات الوداد وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تاريخيًا، التقى الفريقان الوداد البيضاوي وصن داونز في 10 مباريات سابقة ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث نجح الوداد في الفوز في 4 مباريات، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وحقق صن داونز الفوز في 3 مباريات أخرى، وسجل الوداد 7 أهداف، فيما استقبل 6 أهداف.

ويُذكر أن الوداد البيضاوي هو حامل اللقب الأخير لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وقد حقق الفريق ثلاثة ألقاب في تاريخ مشاركاته في البطولة في مواسم 1992، 2017، و2022، كما كان وصيفًا في مواسم 2011 و2019. بينما حقق صن داونز اللقب مرة واحدة عام 2016 على حساب الزمالك، وكان وصيفًا عام 2001 في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

وسيتأهل الفائز من مباراتي الوداد وصن داونز إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الفائز من مباراتي الأهلي والترجي، والتي ستُقام يومي 4 و11 يونيو 2023.