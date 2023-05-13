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بث مباشر: مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر: مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر: مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي وصن داونز يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا ، ستشهد مباراة اليوم في استاد مركب محمد الخامس بالمغرب، بين الوداد البيضاوي وصن داونز الجنوب إفريقي، انطلاقة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويعد هذا التأهل التاسع للفريق المغربي لدور النصف النهائي من البطولة، حيث تأهل الفريق من قبل ثماني مرات، من أصل 14 مشاركة له في البطولة، وتمكن من حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية خمس مرات، وحصد اللقب ثلاث مرات، وكان وصيفًا مرتين.

تقابل الوداد البيضاوي وصن داونز الجنوب إفريقي في 10 مباريات سابقة في دوري أبطال إفريقيا، حيث تمكن الفريق المغربي من الفوز في 4 مباريات، فيما خسر في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها، وسجل الوداد 7 أهداف، بينما تلقت شباكه 6 أهداف.

وتأهل الوداد إلى دور نصف النهائي بعد فوز صعب على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح في ربع النهائي، فيما تأهل صن داونز بفوز ساحق على شباب بلوزداد الجزائري.

يستضيف الوداد البيضاوي فريق صن داونز الجنوب إفريقي في ملعب محمد الخامس في قمة مرتقبة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023. ومع تغيير المدرب بشكل مفاجئ وتعيين البلجيكي فاندنبروك بدلًا من غاريدو، يعتبر الأداء الذي سيقدمه الوداد أمام صن داونز مهمة صعبة.

وعلى الجانب الآخر، يتمتع فريق صن داونز بالاستقرار الفني والأداء المتميز، ويعتبر من الأندية المرشحة بقوة للفوز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن الوداد البيضاوي كان دائمًا عقدة صعبة لصن داونز، حيث تمكن من إخراجه من ربع نهائي البطولة في 2017 ونصف النهائي في 2019، ويأمل الفريق المغربي في تكرار هذا الإنجاز في نصف نهائي هذا العام.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوداد وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

تنقل مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" مباريات دوري أبطال إفريقيا فضائيًا بصورة حصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستأتي مباراة الوداد وصن داونز عبر شاشة قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة لنقل الفاعليات الأفريقية.

ويمكن متابعة المباراة مجانًا من داخل المغرب، ولكن من خلال البث الأرضي، وذلك عبر قناة الرياضية TNT.

من معلق مباراة الوداد وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

سيتولى المعلق المغربي الشهير جواد بدة مهمة التعليق على مجريات مباراة الوداد وصن داونز من خلال قناة بي إن سبورتس.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الوداد وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

سيكون البث المباشر لمباراة الوداد وصن داونز متاحًا من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو عبر الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

ما موعد مباراة الوداد وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

ستقام مباراة الوداد وصن داونز مساء السبت الموافق 13 مايو/أيار 2023، على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي المغربي، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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