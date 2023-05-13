بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (الشوط الأول) | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (الشوط الثاني ) كورة لايف | يلا شوت ، الوداد خسر ذهاب الدور ربع النهائي من سيمبا في تنزانيا بهدف نظيف، وفي العودة رد على ضيفه بنفس الطريقة؛ لتتجه المباراة لركلات الترجيح، ويفوز الوداد بـ 4 أهداف مقابل 3.

بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (الشوط الأول) | يلا شوت، بث مباشر مباراة الوداد وصن دوانز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، ينتظر الملايين في الوطن العربي بفارغ الصبر، ثاني لقاءات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، والذي يجمع بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي. يتوقع المشجعون والجماهير حضور مباراة قوية وحماسية في هذا الدور الحاسم من البطولة.

يسعى الوداد المغربي للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي، بينما يأمل صن داونز الجنوب إفريقي في حصد لقب إفريقي جديد في سجل بطولاته مع هذا الجيل الشاب المتألق.

يسعى موقع الفجر الرياضي لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات التي تهم المتابعين، لمتابعة أقوى المباريات في العالم بث مباشر، ولذلك يسعدنا أن نقدم لكم اليوم، أبلكشين ذكي ينقل بث مباشر لمباراة الوداد وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة المباراة بث مباشر عبر تطبيقات ذكية، وكذلك قنوات مفتوحة تتيح بث مباشر لمباراة الوداد وصن داونز اليوم في نصف نهائي دوري الأبطال.

بث مباشر مباراة الوداد وصن دوانز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

تستضيف اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023، فريق الوداد الرياضي المغربي نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الرياضي الحالي 2022/2023. وستقام المباراة على ملعب "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء، وستكون متاحة للمشاهدة عبر بث مباشر.

وسيتمكن الجمهور من مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، فلسطين، قطر، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تتوقع المباراة صعوبة بالغة لكون الفريقين يتمتعان بخبرة كبيرة في البطولات الإفريقية ويجيدان تحقيق الفوز على أي منافس. وعلى الرغم من تأهل الوداد إلى نصف النهائي، فإنه يعاني في المستوى المحلي بشدة، مما دفع إدارة الفريق إلى إقالة المدرب الإسباني جاريدو وتعيين جهاز أجنبي آخر بدلًا منه. ويعتبر فريق صن داونز من أبرز المرشحين للفوز ببطولة دوري الأبطال، بسبب اكتماله من الناحية الفنية والتكتيكية.

يسعى فريق الوداد إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لخوض لقاء الإياب السبت المقبل. ويعد ملعب صن داونز من أصعب الظروف التي يواجهها أي فريق، مما يجعل من المهم تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

وفي سياق متصل، تمكن الفريق المصري الأهلي من وضع قدمًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، بعد فوزه على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيلتقي الفائز من مباراة الوداد وصن داونز بالفائز من مواجهة الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال الشهر المقبل.

بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وصن دوانز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

تبحث العديد من المتابعين عن تطبيق ذكي يمكنهم من مشاهدة بث مباشر لمباراة الوداد ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023. ويمكن للمشجعين الحصول على هذه الخدمة من خلال تطبيق beIN Connect، وهو تطبيق تابع لمجموعة beIN Sports القطرية.

يمكن للعملاء المشتركين في خدمات beIN الاشتراك في تطبيق beIN Connect وتنزيله من متجر الهاتف، سواء كانوا يستخدمون نظام iOS أو Android. ويمكن للمشتركين دفع اشتراك شهري أو سنوي عبر إدخال كود مخصص لكل عميل في التطبيق.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمة متاحة فقط لعملاء beIN Sports القطرية، ويتطلب استخدام التطبيق الاشتراك ودفع رسوم الاشتراك المناسبة.

مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم

يتاح للجمهور مشاهدة مباراة الوداد ضد صن داونز بث مباشر اليوم، وهي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، عبر قناة beIN Sports 4 كناقل رسمي وحصري لنقل بث مباشر لجميع البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF). ويمكن للجماهير داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستمتاع بالمشاهدة عبر الدفع مقابل الاشتراك في الخدمة.

وبعد دفع الرسوم المناسبة، يمكن للمشتركين الحصول على التردد الخاص بقناة beIN Sports 4، والتي تنقل المباراة بث مباشر اليوم. ويتميز تطبيق beIN Connect بدقة عالية وجودة عالية للصوت والصورة، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر إثارة وتميزًا.

تردد بين سبورت 4 التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

كما أن هناك قناة مفتوحة تنقل بث مباشر مباراة الوداد وصن داونز اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وهي قناة الرياضية المغربية، وذلك لكونها أحد قنوات التلفزيون الأرضي المغربي، وبالتالي يحق لها بث المباراة للجماهير المغربية داخل حدود دولة المغرب فقط، من خلال ترددها التالي المفتوح على النايل سات دون أي تشفير.

تردد الرياضية المغربية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي H تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة

طاقم تحكيم مباراة الوداد وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، مكون من:

حكم الساحة: الغاني دانيال لاريا.

مساعد أول: سليمان أمالدين.

مساعد ثان: كواسي أشيمبونج.

حكم تقنية الفيديو: هيثم قراط.

تشكيل الوداد ضد صن داونز

يأتي تشكيل الوداد، لمباراة صن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أرسين زولا - الحسين بن عيادة.

خط الوسط: جلال الداودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني - سيف الدين بوهرة.

خط الهجوم: زهير المترجي - سامبو جونيور.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وصن داونز| اضغط هنـــــا

تشكيل صن داونز ضد الوداد

ينتظر أن يكون تشكيل صن داونز، لمواجهة الوداد المغربي اليوم، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: ميكانا - موداو - مافالا - موديبا.

خط الوسط: موكوينا - أليندي - زواني.

خط الهجوم: مايلولا - مايما - شالوليلي.

وتميل كفة مباراة الوداد ضد صن داونز اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، لصالح فريق الوداد المغربي، حيث تواجه الفريقان من قبل في 10 لقاءات، كان الفوز خلالها لصالح بطل المغرب في 4 مباريات، بينما تفوق صن داونز في 3 مناسبات، وكان التعادل حاسما في 3 مباريات منهم.