مشاهدة مباراة الوداد الرياضي وصن داونز بث مباشر اليوم 13-5-2023 يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

الآن مشاهدة مباراة الوداد الرياضي وصن داونز بث مباشر الشوط الثاني اليوم 13-5-2023 يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا ، يلتقي فريقا الوداد الرياضي المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022-2023، لتحديد المتأهل بينهما إلى نهائي البطولة الأهم للأندية في القارة السمراء.

الآن مشاهدة مباراة الوداد الرياضي وصن داونز بث مباشر الشوط الأول اليوم 13-5-2023 يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا ، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية وخاصة المغربية صوب أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس لمشاهدة مباراة الوداد الرياضي وصن داونز، مساء اليوم السبت 13 مايو، وذلك لحساب فعاليات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز بث مباشر اليوم السبت Wydad Ac Vs Mamelodi Sundowns يلا لايف في اطار مباريات الذهاب في الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا لهذا العام 2023، ومن المفترض ان يتقابل فريق الوداد مع نظيرة فريق صن داونز علي أرضية ملعب الطرف الأول نادي الوداد وهو المركب الرياضي محمد الخامس الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت العاصمة الرباط، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة صن داونز والوداد علي قناة beIN Sport 4HD مع المعلق جواد بدة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت الرباط والساعه العاشرة مساءًا بتوقيت القاهره ومكة المكرمة علي يلا شوت.

مباراة الوداد وصن داونز اليوم

فريق الوداد هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من مباريات دوري أبطال إفريقيا أمام نظيرة نادي صن داونز، الوداد استطاع تحقيق الانتصار في اخر مبارياتة في ذهاب الإياب ربع النهائي من منافسات دوري الأبطال مع نظيرة فريق سيمبا يوم الجمعة 28/4 الماضية وانتهت المباراة بفوز الوداد بركلات الجزاء بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وحاليا هو صاحب المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب المجموعة الاولي من دوري الأبطال الأفريقية برصيد ثلاثة عشر من النقاط وذلك لتحقيق الانتصار في أربع مباريات وتعادلة في مباراة وخسارتة أيضًا مباراة خلال مشوارة في دور المجموعات، واليوم يدخل نادي الوداد هذا اللقاء وهو يبحث عن اكتساب الثلاث نقاط وتحقيق الأنتصار في مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي امام نادي سيمبا لمحاولة الوصول إلى مباراة الاياب في نصف النهائي البطولة وهو متغلب علي نظرة.

مباراة صن داونز والوداد الرياضي اليوم

وعلي النظير الاخر فريق صن داونز هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في اطار جولات الذهاب في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا أمام الطرف الأول نظيرة نادي الوداد، فريق صن داونز حاليا هو صاحب المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا وذلك برصيد أربعة عشر من النقاط وذلك لأنتصارة في أربع مباريات وتعادلة في مباراتان ولم يخسر اي مباريات خلال مشوارة في دور المجموعات، وفي اخر مباراه لعبها نادي صن داونز كانت مع نظيرة فريق شباب بلوزداد يوم السبت 29/4 الماضي في اطار مباريات الاياب في الدور ربع النهائي من منافسات دوري الأبطال وانتهت المباراة بفوز صن داونز بنتيجة هدفين مقابل هدف، صن داونز يدخل لقاء اليوم وهو في كامل استعدادة للقاء نادي الوداد في مباريات الذهاب في الجولة نصف النهائية من منافسات دوري أبطال إفريقيا لضمان الوصول إلى مباراة الاياب وهو فائز ومحاولة الوصول إلى الدور النهائي.

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