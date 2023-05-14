عاجل| اسعار الدولار بداية تعاملات اليوم..الجنيه يزداد قوة أمام الدولار والسوق السوداء تفقد أمال التعويم

استقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بدااية تعاملات اليوم، وسط نحسن في قيمة الجنيه امام العملة الاجنبية مع انتعاشة التدفقات النقدية بالعملة الاجنبية بالبلاد وانطلاق برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصة بالمصرية للاتصالات بالبورصة جذبت سيولة تقدر بنحو 127 مليون دولار خلال ساعات اولية من الطرح.

اسعار الدولار الان بالبنوك:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامي اليوم:30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في ميد بنك اليوم:30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في كريدي أجريكول اليوم: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس اليوم: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك المصرف المتحد اليوم: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك ابو ظبي التجاري اليوم: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك قطر الوطني اليوم: 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك مصر اليوم: 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك الاهلي اليوم: 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

صدمة في السوق السوداء:

وتعرضت اسعار الدولارمقابل الجنيه في السوق السوادء إلى صدمة حقيقية بعد فقدان المتعاملون بها امال ان يقوم البنك المركزي بتخفيض اخر في قيمة الجنيه والتى كانو يراهنون للوصل إلى مستويات 40 و45 جنهيا.

هبطت اسعار الدولار في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح بين 31 و32 جنيها حاليا لتقترب مع اسعار البنوك الرسمية.

وقال لويس كوستا من "سيتي جروب" إن حدوث انخفاضًا حادًا آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية المصرية المنتهية في 30 يونيو قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في تحقيق عجز في الميزانية بنسبة 6.5٪ وتثبيت ديون البلاد مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي.