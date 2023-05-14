سعر الذهب اليوم الأحد 14-5-2023 عيار 21

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل سعر الذهب اليوم الأحد 14-5-2023ن حيث يقدم موقع الفجر الإلكتروني في السطور التالية سعر الذهب اليوم جميع الأعيرة وفقا للتعاملات بداية من صباح اليوم.

سعر الذهب اليوم الأحد 14-5-2023

سعر الذهب عيار 24.. جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد بقيمة 2742 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21.. سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد نحو 2400 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18.. سجل نحو 2057 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عند قيمة 19200 جنيه.

وهبط سعر الذهب خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ بعدما لامس جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارا في مصر الـ3 آلاف جنيه قبل أن يعاود للهبوط مجددا مستقرا عند الـ2520 وذلك بعد قرارات الحكومة المصرية المعلقة بالإعفاء من الجمارك ورسوم أخرى.

وسجل سعر الذهب السبت الموافق 13 مايو 2023 استقرارا ملحوظا بعدما تراجع خلال الأيام الماضية بأكثر من 300 جنيها في ظل القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية للسيطرة على ارتفاع سعره غير المسبوق.