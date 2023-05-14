المجموعة المالية هيرميس تحصد جائزتين من اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) عن عام 2022 لأفضل وسيط بالأوراق المالية في مصر ودبي

تؤكد هذه الجائزة على تميز وجودة خدمات السمسرة الابتكارية التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس في مصر ودبي والتزامها المتواصل بتقديم أفضل الحلول لعملائها

أعلن أمس اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) عن حصول المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، على جائزتين كأفضل وسيط بالأوراق المالية في مصر وأفضل وسيط بالأوراق المالية في دبي لعام 2022، وذلك خلال فعاليات حفل توزيع الجوائز الخاص باتحاد أسواق المال العربية، والذي أقيم يوم 9 مايو 2023 في مسقط، عُمان. هذا وقد شهد قطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس ارتفاع إجمالي عمليات التنفيذ بنسبة 31% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2022، على خلفية عمليات التنفيذ القوية في مصر، وأسواق الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية والكويت. وعلى أساس سنوي، ارتفعت إجمالي العمليات بنسبة 11% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع عمليات التنفيذ في مصر والمملكة العربية السعودية. على نحو آخر استحوذ قطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس على حصة 40.2٪ من عمليات السوق المصري في عام 2022 ليأتي في المرتبة الأولى. كما حافظت المجموعة على مكانتها الرائدة في سوق دبي المالي في عام 2022، بحصة سوقية بلغت 41.1٪، واحتلت المرتبة الأولى في دبي أيضًا. وستظل المجموعة المالية هيرميس ملتزمة بجذب الاستثمارات لدعم اسواق المال في الدول التي تعمل بها. وتعكس الجوائز دائمًا رضا العملاء، مما يدفع المجموعة إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات باستمرار. ويركز قطاع السمسرة بالشركة على ثلاثة أهداف رئيسية متمثلةً في تقديم منتجات مبتكرة، والمساهمة بشكل فعال في دعم الثقافة المالية، وتقديم أفضل دعم للعملاء.