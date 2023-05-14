الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

ماتش everton-vs-man-city، ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023، حيث سيواجهان بعضهما البعض على ملعب "جوديسون بارك" في الرابعة عصر اليوم الأحد.

يتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 82 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي يحتل المركز الثاني، بينما يأتي فريق إيفرتون في المركز الـ17 برصيد 32 نقطة.

يسعى فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة وأن فريق أرسنال يتابعهم بشكل مستمر.

وبالإضافة إلى ذلك، يريد الفريق تحقيق فوز معنوي على إيفرتون قبل المواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب "الاتحاد".

يذكر أن فريق مانشستر سيتي حقق تعادلا مثيرا مع ريال مدريد في المباراة الأولى من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الثلاثاء الماضي.

ويتطلع مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، إلى الحصول على الثلاثية التاريخية هذا الموسم، وهي الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا. وسيكون الفوز في مباراة اليوم مهما جدا لتحقيق هذا الهدف المهم.

يستهدف فريق مانشستر سيتي تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، حيث يسعى للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، ولديه فرصة كبيرة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع ريال مدريد في اللقاء الأول من المربع الذهبي.

وينتظر الفريق أيضًا مواجهة نارية مع جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من يونيو المقبل.

في المقابل، يسعى فريق إيفرتون لتحقيق المفاجأة وإيقاف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي، وذلك من أجل الخروج بنتيجة إيجابية في المباراة، سواء بالفوز أو التعادل، لتجنب منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأمل الفريق في تقديم عرض جيد أمام الجماهير، والحصول على نتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري.

يلتقي اليوم فريق مانشستر سيتي مع إيفرتون علي ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

توقيت مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:

تلعب مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون الدوري الإنجليزي في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تقوم قناة beIN Sports 1 HD Premium بنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، دياز، جون ستونز، كانسيلو.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: محرز، هالاند، جريليش.