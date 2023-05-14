يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي ، في لقاءٍ مهمٍ ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يستضيف فريق إيفرتون فريق مانشستر سيتي على ملعب جوديسون بارك اليوم الأحد، الموافق 14 مايو، يسعى كلٌ من الفريقين إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، حيث يسعى فريق إيفرتون إلى الحفاظ على مكانته في الدوري الممتاز وتحسين ترتيبه في الجدول، فيما يسعى فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز للمحافظة على صدارته لجدول ترتيب الدوري والتفوق على أقرب منافسيه، وستكون هذه المباراة فرصة لكلا الفريقين لتحقيق النقاط الثلاث وتحسين موقفهما في المسابقة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون

تُقام المباراة بين فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 82 نقطة، ويتفوق بفارق نقطة واحدة عن فريق أرسنال الذي يحتل المركز الثاني في الجدول، ولكن يتبقى لفريق مانشستر سيتي مباراة أقل من منافسيه في الجدول.

وفي الجولة الماضية من الدوري الممتاز، حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على فريق ليدز يونايتد بنتيجة 2-1 على أرضهم في ملعب الاتحاد، فيما فاز فريق إيفرتون في مباراته الأخيرة على فريق برايتون بنتيجة 5-1.

وبهذا الفوز، يسعى فريق مانشستر سيتي للحفاظ على موقعه في الصدارة وتأمين اللقب للمرة الثالثة على التوالي، فيما يسعى فريق إيفرتون إلى تحقيق الفوز لتحسين ترتيبه في الجدول والمحافظة على مكانته في الدوري الممتاز، وستكون هذه المباراة فرصة للفريقين لتحقيق الانتصار والمضي قدمًا في المسابقة.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بث مباشر

في مباراة قوية ومثيرة، تعادل فريق مانشستر سيتي مع فريق ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء الماضي، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. وقد شهدت المباراة أداءً رائعًا من الفريقين، مع تسجيل كلٍ من ايسكو لريال مدريد ودي بروين لمانشستر سيتي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

ويتأهب الفريقان لخوض مباراة الإياب بينهما، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر. وستكون هذه المباراة فرصة لكلٍ من الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية من البطولة، حيث يسعى فريق مانشستر سيتي للفوز والمضي قدمًا في البطولة، فيما يسعى فريق ريال مدريد للانتصار وتحقيق التأهل للمرحلة المقبلة. ويترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث من المتوقع أن تكون مثيرة ومليئة بالإثارة والتشويق.