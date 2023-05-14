مشاهدة مباراة مانشستر سيتي Manchester City وإيفرتون يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي 2022_2023

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي Manchester City وإيفرتون يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي 2022_2023، سيتم إقامة المباراة الهامة التي تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم على أرضية ستاد جوديسون بارك، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتطلع فريق مانشستر سيتي لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري، والمضي قدمًا نحو تحقيق اللقب التاسع في تاريخه، والثاني على التوالي. يحتل الفريق حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 77 نقطة، ويتفوق بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه أرسنال، بعد فوزه عليهم بنتيجة 4-1 في المباراة الأخيرة.

من جهته، يسعى فريق إيفرتون لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية. يحتل الفريق المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، ويأمل في تحسين موقفه بالتغلب على فريق مانشستر سيتي. ومع وجود قوة هجومية عالية لدى لاعبي مانشستر سيتي، من المتوقع أن تكون المباراة صعبة بالنسبة لإيفرتون، لكن الفريق سيكون على أتم استعداد للدفاع والهجوم بشكل متزامن، لتحقيق الفوز.

بصرف النظر عن النتيجة النهائية، يتوقع جمهور كرة القدم مشاهدة مباراة مثيرة وشيقة بين الفريقين، وسيكون لكلٍ منهما فرصة لتحقيق الفوز وتحسين موقفه بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب مانشستر سيتي وإيفرتون

يتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 82 نقطة، ويتفوق بفارق نقطة واحدة عن وصيفه أرسنال، بعد خوض 34 مباراة في المسابقة.

حقق الفريق السماوي الفوز في 26 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى الهزيمة في مثلها، ويعتبر خط هجوم السيتي بـ 89 هدفًا من أقوى الخطوط الهجومية في الدوري، بينما تلقت شباكهم 31 هدفًا فقط.

في المقابل، يتواجد فريق إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة، بعد خوض 35 مباراة في الدوري الإنجليزي، وحقق إيفرتون الفوز في 7 مباريات فقط، وتعادل في 11 مواجهة، وتلقى الهزيمة في 17 مباراة، وسجل لاعبو الفريق 32 هدفًا في المسابقة، واستقبلت شباكهم 53 هدفًا.

على الرغم من التفوق الواضح لفريق مانشستر سيتي في الجدول الحالي، إلا أن فريق إيفرتون سيكون له الفرصة للعب دورٍ هامٍ في الدوري الممتاز، لا سيما في مواجهاته المباشرة مع الفرق الأخرى في الجدول، وسيسعى بكل قوة لتحسين وضعه بالترتيب العام للدوري، والخروج بنتائج إيجابية في المباريات القادمة.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

وتنطلق صافرة بداية المباراة من الحكم أنتوني تايلور، اللقاء الذي سيجمع بين مانشستر سيتي وإيفرتون في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب جوديسون بارك، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثي، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

وتذاع المباراة التي ستقام بين مانشستر سيتي وإيفرتون في تمام الساعة الرابعة عصرًا، عبر مجموعة قنوات بى إن سبورت الناقل الحصرى للبطولة فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.