مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي [يلا شوت]

مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي [يلا شوت]

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي [يلا شوت]، تشهد منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/2023 اقتراب نهايته، وينتظر ملايين مشجعي كرة القدم ومتابعي البريميرليج حول العالم مباراة أرسنال وبرايتون بث مباشر اليوم، وهي مباراة هامة لفريق أرسنال في سعيه للعودة إلى صدارة الترتيب بعدما تراجع عنها بفارق نقطة واحدة ومباراة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويحتل فريق أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة، ويحتاج الفوز في مباراة اليوم ضد برايتون، بالإضافة إلى الفوز في المباريات المتبقية، وتعثر مانشستر سيتي في إحدى مبارياته، للعودة إلى الصدارة والفوز باللقب.

ومن المتوقع أن تكون المباراة صعبة على أرسنال، حيث يتواجد برايتون في المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة، وله أهدافه في تحقيق الفوز وتحسين وضع الفريق في الترتيب.

موعد مباراة أرسنال وبرايتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

تقام اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، مباراة في الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/2023، حيث يحل فريق برايتون ضيفًا على ملعب الإمارات لمواجهة أرسنال في مباراة مهمة وصعبة للفريقين في سعيهما لتحقيق الفوز وتحسين وضعهما في الترتيب العام.

ويأتي هذا اللقاء بعد خوض الفريقان 35 جولة في الدوري الإنجليزي، حيث يسعى أرسنال للفوز في هذه المباراة للعودة إلى الصدارة بعدما تراجع مؤخرًا، بينما يسعى برايتون لتحقيق الفوز وتحسين وضعه في الترتيب والابتعاد عن منطقة الهبوط.

وسيتمكن المشجع من مشاهدة مباراة أرسنال ضد برايتون بث مباشر اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، سوريا، العراق، الأردن، البحرين، اليمن، والساعة 5:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 4:30 عصرًا بتوقيت تونس والجزائر، المغرب، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت أبوظبي وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسنال وبرايتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

يمكن لمتابعي مباراة أرسنال وبرايتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، مشاهدتها عبر خمس قنوات مفتوحة البث المباشر، وتشمل هذه القنوات AZ Tv، وIRIB Tv3، وArmenia Region، و3 Sport، وComedy TV.

ويمكن الحصول على ترددات هذه القنوات على مختلف الأقمار الصناعية المتاحة. ويمكن للمشاهدين التحقق من تردداتها عن طريق البحث على الإنترنت أو من خلال مواقع البث الحر والمتاحة للجميع.

من المؤكد أن هذه القنوات ستوفر خدمة البث المباشر للمباراة بأعلى جودة ممكنة، وستتيح للمشاهدين فرصة مشاهدة اللقاء في الوقت الحقيقي، والتمتع بالإثارة والتشويق التي تحملها مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

اسم القناة

التردد

القمر الصناعي

الاستقطاب

معدل الترميز

AZ Tv

11169

AzerSpace 46°E

أفقي H

20400

IRIB Tv3

11900

Badr 26°E

رأسي V

27500

Armenia Region

11109

Eutelsat 36°E

رأسي V

34070

3 Sport

11293

Afghansat 1

رأسي V

27500

Comedy TV

11174

AzerSpace 46°E

رأسي V

28800

شاهدة مباراة أرسنال وبرايتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023 على بين كونكت

يمكن لعشاق كرة القدم مشاهدة مباراة أرسنال وبرايتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023 عبر خدمة بين كونكت التي تقدمها بين سبورت للمشتركين في قنواتها.

تتيح هذه الخدمة مشاهدة المباراة عبر تطبيق وموقع إلكتروني بشكل مباشر، وذلك بعد الاشتراك في الخدمة بمبلغ مدفوع.

ويمكن للمشاهدين في نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متابعة المباراة عبر تردد قناة بين سبورت بريميوم 1، الناقلة للمباراة، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق البحث على الإنترنت أو من خلال الدعم الفني للخدمة.

ومن المتوقع أن توفر خدمة بين كونكت تجربة مشاهدة مميزة وعالية الجودة لمتابعي هذه المباراة المهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تردد قناة بين سبورت بريميوم 1

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

مشفرة

قمر صناعي: سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق

التردد: 11547

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

مشفرة

تشكيل أرسنال ضد برايتون

قد يختار المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا تشكيل أرسنال التالي لموجهة برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي:

  • حراسة المرمى: آرون رامسديل.
  • خط الدفاع: بن وايت - مات تيرني - جاكوب كيويور - جابرييل ماجاليايش.
  • خط الوسط: جرانيت تشاكا - جورجينيو - مارتين أوديجارد.
  • الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - مارتينيلي

تشكيل برايتون ضد أرسنال

أما على الجانب الأخر، قد يختار المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي تشكيل برايتون التالي لمواجهة أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي:

  • حراسة المرمى: جاسون ستيل.
  • خط الدفاع: باسل جروس - جويل فيلتمان - لويس دانك - إستوبينان.
  • خط الوسط: مويسيس كايسيدو - سولي مارش - ماك أليستر.
  • الهجوم: جوليو إنسيسو - داني ويلبيك - كاورو ميتوما.

حكم مباراة أرسنال وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حكم مباراة أرسنال وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالتالي:

اسم الحكم

مهمة الحكم

جنسية الحكم

آندي مادلي

حكم ساحة

إنجلترا

قسطنطين هاتزيداكيس

حكم مساعد أول

إنجلترا

نيكولاس هوبتون

حكم مساعد ثانِ

إنجلترا

دارين إنجلاند

الحكم الرابع

إنجلترا

بيتر بانكس

حكم الفيديو VAR

إنجلترا

ويد سميث

حكم مساعد الفيديو VAR

إنجلترا

ترتيب أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2022/2022

ويأتي أرسنال في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 برصيد 81 نقطة، بينما يأتي فريق برايتون في المركز الثامن برصيد 55 نقطة، ونستعرض معكم في السطور التالية تفاصيل ترتيب الفريقين بالأرقام.

الفريقالمبارياتفوزتعادلخسارةلهعليهالفرقالنقاط
2- أرسنال35256483394481
8- برايتون331671063451855
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