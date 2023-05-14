الآن مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

الآن مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

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بوابة الفجر

الآن مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، ستكون مساء اليوم، الأحد، موعدًا مهمًا لعشاق فريق أرسنال الإنجليزي، حيث يستضيف الفريق منافسه برايتون على ملعب "الإمارات"، في إطار منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

يحتل فريق أرسنال حاليًا وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة، خلفًا للفريق المتصدر مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، لكن يتبقى للسيتيزنز جولة مؤجلة. بينما يأتي فريق برايتون في المركز السابع برصيد 55 نقطة.

مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون بث مباشر يلا شوت اليوم

ويسعى فريق أرسنال لتحقيق الانتصار واستمرار مسيرته الرائعة في الدوري الإنجليزي بعد تحقيق فوزين متتاليين على كل من تشيلسي ونيوكاسل بالجولتين الـ 34 و35 من مسابقة البريميرليج. ويسعى الفريق للفوز اليوم للحفاظ على آماله في تحقيق اللقب الغالي ومواصلة المنافسة مع فريق مانشستر سيتي.

ويتبقى 3 جولات لفريق أرسنال فقط في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، مقابل 4 جولات لصالح مانشستر سيتي. ويرفض مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا الاستسلام في الصراع على اللقب حتى الرمق الأخير من عمر المسابقة المحلية.

وتحلم جماهير أرسنال بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي، الذي غاب عن خزائن المدفعجية منذ موسم 2003-2004. وإذا لم يتمكن الفريق من التتويج باللقب، فإنه سيقوم بالعودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لمدة 6 سنوات.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا شديدًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية. وسيكون الفوز بالمباراة مهمًا جدًا لفريق أرسنال لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي في الصدارة، في حين يسعى فريق برايتون لتحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة إلى مدينته.

مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون بث مباشر

يلعب آرسنال أمام برايتون مساء اليوم الأحد وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يدخل الجانرز لهذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا برصيد ٨١ نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الثامن برصيد ٥٥ نقطة.

وقد سجل آرسنال هدفين على الأقل في ١٠ من أخر ١١ مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما لم يتعرض النادي اللندني في ١٢ من أخر ١٣ مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لهذه المباراة بتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، كيوير، جابريال، تيرني.

خط الوسط: أوديجارد، جورجينيو، شاكا.

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