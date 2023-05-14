بث مباشر مان سيتي اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم بث مباشر يلا شوت الدوري الإنجليزي

بث مباشر مان سيتي اليوم.. الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون كورة لايف اليوم بث مباشر يلا شوت الدوري الإنجليزي

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بوابة الفجر

بث مباشر مان سيتي اليوم.. الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون كورة لايف اليوم بث مباشر يلا شوت الدوري الإنجليزي ، يذكر أن مواجهة الدور الأول بين إيفرتون ومانشستر سيتي انتهت بفوز بالتعادل 1-1، والتي أقيمت على ملعب "الاتحاد".

بث مباشر مان سيتي اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم بث مباشر يلا شوت الدوري الإنجليزي ، تقام اليوم، الأحد، مباراة قوية في إطار منافسات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك".

ويتطلع فريق مانشستر سيتي، الذي يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا، إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتوسيع الفارق بينه وبين فريق أرسنال، ملاحقه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا برصيد 82 نقطة، وقد حقق 26 فوزًا، و4 تعادلات، و4 هزائم في الموسم الحالي.

بينما يأمل فريق إيفرتون في تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره لتأمين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. ويحتل فريق إيفرتون المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل في 11 مباراة، وخسر في 17 مباراة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث يمتلك كلا الفريقين لاعبين مميزين وخبراء في اللعبة. ويتطلع فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة، لكي يستمر في مطاردته للقب الدوري الإنجليزي، بينما يسعى فريق إيفرتون لتحقيق الفوز على ملعبه وتحسين موقعه في جدول الترتيب. ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر بث يقدمه ملاعب.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

المباراةالموعد
مانشستر سيتي ضد ايفرتونالرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

المباراةالقناة الناقلة
مانشستر سيتي ضد ايفرتونبين سبورت بريميم 1

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ووكر، دياز، لابورتي.

الوسط: محرز، رودري، لويس، سيلفا.

الهجوم: جوندوجان، ألفاريز، فودين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

تشكيل إيفرتون المتوقع ضد مان سيتي

حراسة المرمى: بيكفورد.

الدفاع: باترسون، ياري مينا، تاركوفسكي، مايكوليتكو.

الوسط: غارنير، إدريسا جاي، دوكوري.

الهجوم: إيووبي، ماكنيل، كالفيرت ليوين.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم بث مباشر

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن صعوبة المباراة التي سيخوضها فريقه مانشستر سيتي ضد إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك"، وأشار إلى أن هذه المواجهة تأتي بين مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه أكد أن تركيزه يتعلق بالمباراة الحالية فقط.

وأثنى جوارديولا على تاريخ إيفرتون الكبير، وأشار إلى أن مباراة فريقه ضد برايتون وهو في حالة جيدة لم تؤثر على إيفرتون، الذي فاز بنتيجة كبيرة خماسية، وهي نتيجة مذهلة لم يحققها إيفرتون فقط لتحسين موقعه في جدول الترتيب، ولكن أيضًا لأن برايتون كان يعيش حالة جيدة.

وختم جوارديولا تصريحاته بأن ملعب جوديسون بارك دائمًا ما يكون صعبًا للغاية بسبب الأجواء المحيطة والجماهير، وهذه المرة سيواجهون فريق إيفرتون الذي يمتلك لاعبًا مميزًا مثل شون دايتش، ولكنهم سيتركزون فقط على المباراة ويسعون لتحقيق الفوز.

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