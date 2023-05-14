مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني [يلا شوت]

مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني [يلا شوت]

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني [يلا شوت]، يخوض فريق برشلونة مباراة قوية اليوم الأحد أمام إسبانيول في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن حتى لو فاز برشلونة في مباراته ضد إسبانيول اليوم، فإنه لن يتم منح النادي لقب بطل الدوري من قبل الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، سواء كان بطلًا قبل المباراة أو بعدها، بسبب الوضع الحساس لفريق إسبانيول في ترتيب الدوري.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فكرة الاتحاد الإسباني هي منح برشلونة اللقب في ملعب كامب نو سبورتيفي أمام جميع جماهيره.

ويمكن لبرشلونة الفوز بلقب الليغا في مباراته المقبلة ضد ريال سوسيداد يوم السبت 20 مايو، والتي من المتوقع أن تشهد تنافسًا شديدًا بين الفريقين.

مباراة برشلونة واسبانيول والقنوات الناقلة اليوم  

يتميز اليوم الحالي بانطلاق مباراة كبيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يستضيف ملعب باور 8 مباراة من العيار الثقيل بين فريق برشلونة وفريق إسبانيول في الأسبوع الرابع والثلاثين من المنافسات. 

وتتوقع الجماهير حول العالم مباراة مثيرة ومليئة بالتنافس والإثارة بين الفريقين في هذه المباراة التي تعد من أهم المباريات في الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة واسبانيول 

حيث تقام مباراة برشلونة واسبانيول، في الأسبوع ال34 من ضمن منافسات الدوري الإسباني، اليوم الأحد الموافق 14 من شهر مايو الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واسبانيول  

بينما تنقل مباراة برشلونة واسبانيول اليوم، في الأسبوع ال34 من ضمن منافسات الدوري الإسباني، عبر القنوات الآتية:-

1- بي ان سبورت 1

2- beIN sports premium 1

بينما يتولي مهمة التعليق علي مباراة برشلونة واسبانيول اليوم، في الأسبوع ال34 من ضمن منافسات الدوري الإسباني، المعلق حفيظ دراجي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة:-

8:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

10:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا.

11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا.

12:00 صباحًا بتوقيت الإمارات وسلطنة.

تشهد مباراة برشلونة وإسبانيول أهمية كبيرة للنادي الكاتالوني، وذلك بعد تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني. تتوافر فرص كبيرة لفريق برشلونة لتحقيق الفوز في هذه المباراة والإعلان بذلك عن فوزه بلقب بطولة الدوري الإسباني بصورة رسمية.

 وتتوقع الجماهير الكثير من التشويق والإثارة في هذه المواجهة المرتقبة، وسنوفر لكم التفاصيل البارزة عن المباراة، بما فيها الموعد والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى مشوار الفريقين في الدوري الإسباني.

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