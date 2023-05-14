بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي [يلا شوت]

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي [يلا شوت]، يستعد فريق مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا لتحصين صدارته في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، أي بفارق مباراة ونقطة عن الوصيف فريق أرسنال، ونجح مان سيتي في مطاردة المدفعجية خلال الجولات الماضية، حيث فاز السيتي بمعظم مبارياته في الدوري الإنجليزي، وبالأخص فاز على الأرسنال في أبريل الماضي بنتيجة 4-1.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون اليوم، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2022/2023. وتقام المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت جرينتش، على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر. وستنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات، من بينها قناة beIN Sports HD 1، وسكاي سبورتس بريمير ليج، وغيرها.

ومن المتوقع أن يخوض فريق مانشستر سيتي المباراة بتشكيلة قوية، تضم العديد من النجوم البارزين، من بينهم كيفين دي بروين، رحيم ستيرلينغ، وليروي ساني، فيما يعول فريق إيفرتون على اللاعب ريتشارليسون، والمهاجم دومينيك كالفيرت للمساهمة في تحقيق الفوز.

وسيدير المباراة الحكم الإنجليزي جوناثان موس، الذي يعد أحد الحكام الأكثر خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سبق له التحكيم في عدة مباريات مهمة في المسابقة.

وبعد أن حافظ مانشستر سيتي على صدارته في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، يسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز مركزه في الصدارة، فيما يسعى فريق إيفرتون لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث لتحسين ترتيبه في جدول الترتيب.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة غريمه التقليدي إيفرتون على أرضه وأمام جماهيره في ملعب استاد جوديسون بارك اليوم الأحد الموافق 14 مايو، وذلك ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومرعبة للفريق المضيف، حيث يسعى إيفرتون لتحقيق الفوز وتحسين ترتيبه في جدول الترتيب، فيما يحاول الفريق الضيف مانشستر سيتي الحفاظ على صدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز وتعزيز فرصه في الفوز بلقب البطولة هذا الموسم. وسيتابع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم هذه المباراة المرتقبة بشغف وحماس.

وسوف يتمكن المشجعين من مشاهدة مباراة مان سيتي وإيفرتون بث مباشر اليوم في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة والقدس، الرياض، الدوح الكويت، المنامة، عمان، صنعاء، دمشق، بغداد، والساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر، الرباط، والساعة 5:00 عصرًا بتوقيت الإمارات ومسقط، والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت الخرطوم وطرابلس.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مان سيتي وإيفرتون بث مباشر اليوم في البريميرليج

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مان سيتي وإيفرتون بث مباشر اليوم في البريميرليج، تنقل قنوات ARD Das Erste، وIran 3، وNegaah Tv، وZDF، وIdman مشاهدة مباراة مان سيتي وإيفرتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا سنقدم بكم في الجدول التالي ترددات كافة هذه القنوات.

اسم القناة التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز ARD Das Erste 11493 Astra 19.2°e أفقي H 22000 Iran 3 11555 Intelsat 902 رأسي V 30000 Negaah Tv 11231 Afghansat 48° رأسي V 27500 ZDF 11954 Astra 19.2°e أفقي H 27500 Idman 11492 نايل سات رأسي V 30000‏

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023 عبر الإنترنت

يتساءل العديد من عشاق كرة القدم وجماهير الفريقين مانشستر سيتي وإيفرتون عن إمكانية مشاهدة مباراتهما بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الإنترنت، وتعد قناة بين سبورت الوحيدة المسؤولة عن البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت، وذلك من خلال خدمتها الإلكترونية المسماة بين كونكت، والتي توفرها على تطبيق إلكتروني وموقع ويب، ويمكن للمشتركين في قنوات بين سبورت الاشتراك في هذه الخدمة لمشاهدة المباراة بجودة عالية ودون تقطيع، ويتم دفع ثمن الاشتراك بشكل شهري أو سنوي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

ويمكن أيضًا مشاهدة المباراة بث مباشر من خلال تسجيل تردد قناة beIN Sports Premium 1، وهي القناة الناقلة للمباراة، على قمر صناعي نايل سات، وذلك لمن لا يمتلكون اشتراكًا في قنوات بين سبورت.

ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومليئة بالتشويق والإثارة، حيث يحاول فريق مانشستر سيتي الحفاظ على صدارته في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يسعى فريق إيفرتون لتحقيق الفوز وتحسين ترتيبه في البطولة، وستتابع جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم هذه المباراة بشغف وحماس.

تردد قناة bein sports premium 1 التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3

تشكيل مانشستر سيتي ضد إيفرتون

قد يختار المدرب بيب جوارديولا تشكيل مان سيتي التالي لمواجهة إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2022.

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر - روبن دياز - إيمريك لابورتي.

خط الوسط: رياض محرز - رودري - ريكو ليويس - بيرناردو سيلفا - جوندوجان - فيل فودين.

الهجوم: جوليان ألفاريز.

تشكيل إيفرتون ضد مانشستر سيتي

أما الجانب الآخر، قد يختار المدرب شون ديتش تشكيل إيفرتون التالي لمواجهة مان سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2022.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: بن جودفري - جيمس تاركوفسكي - مايك كين - سيموس كولمان.

خط الوسط: ماكنيل - أونانا - إدريسا جايي - دوكوري - إيوبي.

الهجوم: ديماري جراي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

حكم مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن حكم مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

اسم الحكم مهمة الحكم جنسية الحكم أنتوني تايلور حكم ساحة بريطانيا جاري بيسويك حكم مساعد أول بريطانيا أدم نان حكم مساعد ثانِ بريطانيا جراهام سكوت الحكم الرابع إنجلترا كريج باوسون حكم الفيديو VAR إنجلترا دان روباثان مساعد حكم الفيديو VAR إنجلترا

ترتيب مان سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يحتل مان سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 برصيد 82 نقطة، بينما يأتي فريق إيفرتون في المركز 17 برصيد 32 نقطة، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل ترتيب الفريقين بالأرقام.