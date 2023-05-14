مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023 [كورة لايف]

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بوابة الفجر

الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023 [كورة لايف] ،  أضاف جوارديولا أنه إذا تمكن فريقه من رفع مستواه في بعض الجوانب بالطريقة التي يفكر بها، فقد يكون الأمر أسهل في المرة القادمة. وقد نجح روديجر في تقييد خطورة هالاند في مواجهة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023  ، يتجدد اللقاء بين فريق مانشستر سيتي وخصمه التقليدي إيفرتون، في المباراة التي ستقام على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق مانشستر سيتي للفوز في هذه المباراة، والابتعاد بفارق النقاط عن منافسه المباشر أرسنال، في سبيل حفظ لقب الدوري الإنجليزي، وسيكون هذا اللقاء مثيرًا ومن المتوقع أن يشهد تنافسًا كبيرًا بين الفريقين، حيث سيحاول كل منهما تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث المهمة في المنافسة على اللقب.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون والقنوات الناقلة بالدوري الإنجليزي

الموعد: 4:00 عصرًا.

الملعب: «جوديسون بارك».

البطولة: الدوري الإنجليزي.

الجولة: 36.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

beIN Sports 1 HD Premium - عامر الخوذيري.

beIN Sports HD 1 English.

beIN Sports Connect.

Arena Sport 1 HD Premium Serbia.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، إيمريك لابورت، روبن دياز.

خط الوسط: رياض محرز، رودري، ريكو لويس، بيرناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان، فيل فودين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز.

يتطلع نادي مانشستر سيتي إلى مواصلة مسيرته الناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه فريق إيفرتون اليوم الأحد في الجولة الـ36 من البطولة على ملعب جوديسون بارك، ورغم أن فريق إيفرتون يحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب ويسعى لتفادي الهبوط، إلا أنه لن يكون لقمة سائغة لفريق مانشستر سيتي المتصدر الذي يسعى للابتعاد عن منافسه المباشر أرسنال والحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق إيفرتون المباراة منتشيًا بفوز عريض على برايتون بخماسية مقابل هدف في الجولة السابقة من الدوري. ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، والتي قد تساعده على الابتعاد عن منطقة الهبوط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

من جهته، حقق فريق مانشستر سيتي نتيجة جيدة في المباراة الماضية، عندما فرض التعادل على ريال مدريد الإسباني بهدف لمثله في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في المباراة القادمة للابتعاد عن منافسه أرسنال وتأكيد صدارته في جدول الترتيب.

وتجمع المباراة الأخيرة بين مانشستر سيتي وإيفرتون انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث سجل إيرلينج هالاند هدفًا لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 24، بينما سجل ديماراي جراي هدفًا لفريق إيفرتون في الدقيقة 64، ومن المتوقع أن تكون المباراة القادمة مثيرة ومنافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث المهمة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

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