يلا شوت الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون كورة لايف بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة مان سيتي اليوم تويتر | يلا شوت الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون الشوط الأول كورة لايف بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة مان سيتي اليوم تويتر | يلا شوت الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون الشوط الأول كورة لايف بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot ، يصطدم فريق مانشستر سيتي بنظيره إيفرتون مساء اليوم الأحد 14 مايو، على ملعب جوديسون بارك، لحساب فعاليات الأسبوع الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

 يلا شوت الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون كورة لايف بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot ، أشار جوارديولا إلى أن إرلينج هالاند لاعب موهوب يبلغ من العمر 22 عامًا، وأن مباراة ريال مدريد كانت أول مرة يلعب فيها على ملعب برنابيو، وهو من أكبر الملاعب في العالم، وأنه كان يواجه فريقًا يمتلك لاعبين جيدين في كل المراكز.

 يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة فريق إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، والتي ستقام اليوم الأحد 14 مايو. 

ويسعى الفريق السماوي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة والابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر الجدول حاليًا برصيد 82 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منافسه المباشر أرسنال الذي سيواجه برايتون في نفس الجولة.

ويبحث فريق مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز على إيفرتون، من أجل الحصول على دفعة معنوية قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في إياب دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة والحفاظ على تفوقه القوي في الدوري الإنجليزي.

وفي المقابل، يحتل فريق إيفرتون المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، ويسعى الفريق لتفادي منطقة الهبوط، وسيكون على موعد مع مباراة صعبة أمام فريق مانشستر سيتي.

ويستهدف فريق مانشستر سيتي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي، ويملك فرصة كبيرة في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا حال تخطي الريال في المباراة القادمة. 

ويعتبر الفوز في هذه المباراة أمام إيفرتون أمرًا ضروريًا لتحقيق هذه الأهداف المهمة، ولإبقاء الفريق في موقع الصدارة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والحفاظ على فرصه في المنافسة على الألقاب هذا الموسم.

موعد مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد 14 مايو 2023.

توقيت مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ملعب مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تلعب مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، على ملعب "جوديسون بارك".

معلق مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يقوم عامر الخوذيري بالتعليق على مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لـ مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عبر القنوات التالية: 

beIN Sports 1 HD Premium

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

SuperSport HD 2 alb

Arena Sport 3 HD Croatia

beIN Sports HD 3 TR

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Football Italia

Spiler 1 TV

beIN Sports Connect

DAZN 2 Espana HD

Setanta Sports Ukraine HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

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