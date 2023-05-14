كورة لايف الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي { يلا شوت }

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي { يلا شوت } ، يظهر مانشستر سيتي بصورة مميزة في مسابقة الدوري ويعيش أفضل فتراته الفنية، فهو يتربع على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة وبفارق نقطة عن الوصيف آرسنال مع بقاء له مباراة مؤجلة، وذلك بعد الانتصار على ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف ليكون الفوز العاشر تواليًا بالدوري.

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون YALLA SHOOT يلا كورة الشوط الأول مباراة مان سيتي بث مباشر بدون تقطيع ، تمكن اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من حصد جائزة لاعب الشهر في إبريل الماضي في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تقديمه أداءًا استثنائيًا خلال المباريات التي شارك فيها ، وتمكن هالاند خلال تلك الفترة من تسجيل عدد كبير من الأهداف وصناعة العديد من الفرص لزملائه في الفريق ، وقد أثنى المدرب بيب جوارديولا على مستوى هالاند واصفًا إياه بأنه لاعب موهوب ويمتلك إمكانيات كبيرة، وأنه يعتبر إضافة كبيرة لفريقه.

[يلا شوت] مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون YALLA SHOOT يلا كورة مباراة مان سيتي بث مباشر بدون تقطيع ، في تصريحاته قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، قدم المدرب بيب جوارديولا التهاني للاعب أنطونيو روديجر بعد تقديمه أداءً جيدًا في مواجهة فريقه مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون YALLA SHOOT يلا كورة مباراة مان سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي ، يعود النادي الإنجليزي الكبير مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي ستقام على ملعب "جوديسون بارك" في مدينة ليفربول، مساء اليوم الأحد.

ويدخل فريق مانشستر سيتي هذه المباراة بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن منافسه المباشر آرسنال الذي سيواجه برايتون في هذه الجولة.

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون YALLA SHOOT يلا كورة مباراة مان سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي، ويسعى الفريق السماوي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة والابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي، وتأمين فرصة التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وفي المقابل، يحتل فريق إيفرتون المركز الـ17 في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتحسين مركزه والابتعاد عن مناطق الخطر في ظل الصراع الشرس على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه المباراة فرصة لفريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز ومواصلة مسيرته الممتازة في الدوري الإنجليزي، والحفاظ على تفوقه القوي في المنافسة على الألقاب، فيما يسعى فريق إيفرتون لتحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول الترتيب، وتفادي منطقة الهبوط.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب بين إيفرتون ومانشستر سيتي انتهت بتعادل 1-1 على ملعب "الاتحاد"، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز في المباراة القادمة وتحقيق النقاط الثلاث.

موعد مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة إيفرتون

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، إيمريك لابورتي.

الوسط: رياض محرز، رودري، ريكو ليويس، بيرناردو سيلفا، جوندوجان، فيل فودين.

الهجوم: جوليان ألفاريز.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

ويغيب هالاند عن التشكيلة الأساسية المتوقعة، حسب موقع "هو سكورد" العالمي حيث من المؤكد أن يدفع به الإسباني بيب جوارديولا في وقت معين من المباراة بغرض منحه بعض الراحة قبل مواجهة الميرنجي.