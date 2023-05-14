يلا شوت الآن بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يلا شوت الآن بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون كورة لايف في الدوري الإنجليزي ، ويواجه مانشستر سيتي، بقيادة جوارديولا، فريق ريال مدريد، بقيادة كارلو أنشيلوتي، في مباراة الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر ، ويسعى الفريق الإنجليزي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة، ويعول على إرلينج هالاند لتحقيق هذا الهدف.

يلا شوت الآن بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب "جوديسون بارك" في مدينة ليفربول، حيث يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على مضيفه إيفرتون، في المباراة المقررة اليوم الأحد 14 مايو، ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، للموسم الحالي 2022 - 2023.

يدخل فريق مانشستر سيتي هذه المباراة بحثًا عن تحقيق الانتصار والابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عن منافسه المباشر أرسنال. ويتصدر الفريق السماوي جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي سيواجه برايتون في نفس الجولة.

ويسعى فريق مان سيتي إلى تحقيق الفوز على إيفرتون، من أجل الحصول على دفعة معنوية قبل الموقعة المرتقبة أمام الريال في إياب دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب "الاتحاد"، بعد تحقيق تعادلًا صعبًا بنتيجة 1-1 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم الثلاثاء الماضي خلال لقاء الذهاب.

وفي المقابل، يحتل فريق إيفرتون المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة للهروب من مناطق الهبوط، وتحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويستهدف فريق مان سيتي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي، فيما يملك فرصة كبيرة في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا حال تخطي الريال، وهو الحلم الذي ينقص خزائن الفريق السماوي.

تعد مباراة اليوم فرصة للفريقين لتحقيق الفوز، وتحسين موقعهما في جدول الترتيب، وتقديم أداء قوي يرضي جماهيرهما. ويتوقع أن تكون المباراة شديدة الاثارة والتنافس، ويجد الفريقان فيها فرصة لتحقيق الانتصار وتعزيز آمالهما في المنافسة على الألقاب.

معلق مباراة مانشستر سيتي اليوم

نعرض لكم في هذه المقالة معلق مباراة فريق مانشستر سيتي ومنافسه فريق ايفرتون اليوم، في الأسبوع ال36 من ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

حيث يحتضن استاد جوديسون بارك مباراة حاسمة ونارية حيث يلتقي فريق مانشستر سيتي ومنافسه فريق ايفرتون اليوم، في الأسبوع ال36 من ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وايفرتون

حيث تقام مباراة مانشستر سيتي وايفرتون، في الأسبوع ال36 من ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد الموافق 14 من شهر مايو الحالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وايفرتون

بينما تبث مباراة مانشستر سيتي وايفرتون اليوم، في الأسبوع ال36 من ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، عبر القنوات الآتية:-

1- beIN sports premium 1

2- beIN 4k

بينما يقوم بالتعليق علي مباراة مانشستر سيتي وايفرتون اليوم، في الأسبوع ال36 من ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، المعلق عامر الخوذيري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة:-

2:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.

3:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

4:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا.

5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا.

6:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.