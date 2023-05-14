بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يلا شوت

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون الشوط الأول في الدوري الإنجليزي يلا شوت الآن ، يمر إيفرتون بأسوء فتراته هذا الموسم منذ بدايته، بالرغم منوفزه على برايتون بخماسية لهدف في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة ويبقى في المركز السابع عشر على جدول الترتيب.

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يلا شوت الآن ، وأعرب جوارديولا عن ثقته الكبيرة في المهاجم النرويجي، مؤكدًا أن هالاند سيعود لأفضل مستوياته في المباراة القادمة، وسيكون على استعداد لتسجيل الأهداف وتقديم أداء مميز. ويأمل جوارديولا في أن يساعد هالاند فريقه على تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأوروبية.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يلا شوت، يقدم «الفجر الرياضي » مشاهدة مباراة مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب «جوديسون بارك»، في الجولة 36 من البطولة المحلية.

أفادت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الأحد، بأن فريق ريال مدريد مهدد بخسارة نقاط مباراته ضد خيتافي في الدوري الإسباني، على الرغم من فوزه بها. وجاء هذا بعد أن تمكن النادي الملكي من تحقيق الفوز بهدف نظيف على حساب جاره خيتافي في المباراة التي جرت بينهما أمس السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإنه في حال تقدم خيتافي بشكوى رسمية بسبب ما حدث قبل نهاية المباراة أمس، فسيصبح ف

ريق ريال مدريد مهددًا بخسارة نقاط المباراة. وذلك بسبب خرق النادي الملكي القانون في لحظة تغيير أحد لاعبيه.

وفي التفاصيل، فقد طلب الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا الدخول في المباراة بديلًا عن الجناح ماركو أسينسيو في الدقيقة 84 من المباراة. إلا أن لاعب الوسط إدواردو كامافينغا سقط مصابًا على أرض الملعب وطلب الخروج، ليتم استبداله بأودريوزولا، في حين كان أسينسيو قد غادر الملعب بالفعل.

وبحسب الصحيفة، فقد خالف فريق ريال مدريد القانون في تلك اللحظة، مما يجعله عرضة لخسارة نقاط المباراة، خاصةً وأن أسينسيو لا يحق له العودة بعد الخروج. وأشارت الصحيفة إلى أن حكم المباراة، مارتينيز مونويرا، معرض هو الآخر لعقوبة قاسية بسبب السماح لأسينسيو بالعودة للمشاركة، على الرغم من خروجه.

ومن المتوقع أن يتقدم فريق خيتافي بشكوى رسمية ضد ريال مدريد، خاصةً وأن الفريق الأزرق يسعى جاهدًا للنجاة من شبح الهبوط. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز الـ18، ما يضعه على بعد خطوة واحدة من الهبوط.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، إيمريك لابورت، روبن دياز.

خط الوسط: رياض محرز، رودري، ريكو لويس، بيرناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان، فيل فودين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون والقنوات الناقلة بالدوري الإنجليزي

الموعد: 4:00 عصرًا.

الملعب: «جوديسون بارك».

البطولة: الدوري الإنجليزي.

الجولة: 36.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون:

beIN Sports 1 HD Premium - عامر الخوذيري.

beIN Sports HD 1 English.

beIN Sports Connect.

Arena Sport 1 HD Premium Serbia.

ترتيب مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي: المركز الأول - 82 نقطة.

إيفرتون: المركز الـ17 - 32 نقطة.