مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي ‘‘يلا شوت‘‘

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر الشوط الأول اليوم في الدوري الإنجليزي [يلا شوت] ، أنهى السيتي تحضيراته لهذه الموقعة المهمة بتركيز قوي وبمعنويات مرتفعة، حيث يأمل اليوم تحقيق الفوز من أجل مواصلة تعزيز رصيده من النقاط لتوسيع الفارق مع الوصيف للبقاء في القمة والدفاع عن لقبه للموسم الثالث تواليًا.

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي [يلا شوت] ، أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على ثقته الكبيرة في اللاعب إرلينج هالاند، مشيرًا إلى أنه سيعود لأفضل مستواياته في مباراة الفريق ضد ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. وجاء هذا الحديث بعدما فشل هالاند في تسجيل أي هدف في مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل.

يقدم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المعروف باسم "بريميرليج"، ويمكن للمشجعين مشاهدة المباراة مباشرة على الموقع، والاستمتاع بالتعليقات والتحليلات المفصلة للمباراة، يتضمن التقرير أيضًا معلومات حول الموعد والمكان الذي ستقام فيه المباراة، ومعلومات حول الفريقين وتشكيلتهما الأساسية.

مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون في الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، وذلك يوم الأحد الموافق 14 مايو.

ويتطلع السيتي إلى تحقيق الانتصار والابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر الجدول برصيد 82 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال، منافسه في الموسم الحالي على اللقب.

ويعد فريق مانشستر سيتي من أكثر الفرق نجاحًا في الدوري الإنجليزي، حيث يسعى لتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد تألقه في المواسم السابقة.

ويأمل الفريق في تحقيق الفوز على إيفرتون في هذه المباراة، ليتمكن من تحقيق دفعة معنوية قبل مواجهة الريال في إياب دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب "الاتحاد" بعد أيام قليلة من المباراة مع إيفرتون.

ويأمل السيتي في تحقيق الفوز على الريال والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، الذي يعد حلمًا ينقص خزائن الفريق السماوي.

وفي المقابل، يدخل فريق إيفرتون المباراة وهو يسعى للابتعاد عن مناطق الهبوط، حيث يتواجد في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة. ولذلك، يتطلع الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة والحفاظ على مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتتضمن المباراة تحديات عديدة لكلا الفريقين، ومن المتوقع أن يقدم الفريقان أداءً عاليًا ومثيرًا للاهتمام في الملعب. ويستعد عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمشاهدة هذه المباراة الحاسمة والتي يأمل الجميع في التمتع بلعب جميل وإثارة لحظة بلحظة.

موعد مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد 14 مايو 2023.

توقيت مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون | اضغط هنــــا

ملعب مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تلعب مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، على ملعب "جوديسون بارك".

معلق مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يقوم عامر الخوذيري بالتعليق على مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لـ مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة إيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عبر القنوات التالية:

beIN Sports 1 HD Premium

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

SuperSport HD 2 alb

Arena Sport 3 HD Croatia

beIN Sports HD 3 TR

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Football Italia

Spiler 1 TV

beIN Sports Connect

DAZN 2 Espana HD

Setanta Sports Ukraine HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia