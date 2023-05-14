طرح 8 محال تجارية وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني بمدينة المنصورة الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، عن طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (٢٠م٢: ٤٠م٢)، بأنشطة متنوعة بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة، للبيع بمزاد علني.


وأشار  المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 11/6/2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.


وأشار المهندس ياسر عبد الحليم، إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد، ويتم استكمال سداد نسبة ( 10% + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء ) من القيمة البيعية للمحل أو الصيدلية + ٥٪ وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقي 90% يمكن سداده بإحدى الطريقتين التاليتين: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى 0.5٪ مصاريف تحصيل + 2٪ طبقًا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول  بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة وذلك قبل الاستلام، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

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