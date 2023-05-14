بث مباشر مباراة آرسنال اليوم: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة آرسنال اليوم: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت في الدوري الإنجليزي ، يستعد نادي آرسنال لمواجهة نادي برايتون في الجولة السادسه والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وستقام مباراة آرسنال وبرايتون في ملعب الامارات يوم الأحد. تعتبر هذه المباراة واحدة من الأحداث الرياضية المرتقبة في الفترة القادمة وتتطلع الجماهير إلى مشاهدة هذا اللقاء.

بث مباشر مباراة آرسنال اليوم: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون بث مباشر الشوط الأول يلا شوت في الدوري الإنجليزي ، وشهد تشكيل آرسنال تواجد القوة الضاربة أمام برايتون لمحاولة مواصلة الضغط على مانشستر سيتي الذي يقترب من الفوز على إيفرتون وزيادة الفارق لـ 4 نقاط.

بث مباشر مباراة آرسنال اليوم: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي ، وتقام مباراة ارسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ملعب استاد «الإمارات» في العاصمة البريطانية لندن.

بث مباشر مباراة آرسنال اليوم: مشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي، ستشهد ملعب الإمارات اليوم الأحد مواجهة قوية في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق أرسنال نظيره برايتون في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

ويتطلع كل فريق للفوز في هذه المباراة المهمة، حيث يحتل أرسنال المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة.

وسيكون الفوز في هذه المواجهة ضروريًا لكل فريق في سعيهما لتحسين موقعه في جدول الترتيب وتحقيق أهدافهما في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال وبرايتون

وتنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد برايتون في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر والسعودية ضمن مواجهات الدوري الانجليزي.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال ضد برايتون

ومن المقرر أن تنقل مباراة أرسنال ضد برايتون عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الانجليزي في الشرق الأوسط وذلك عبر شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباريات الجولة الـ36 لبطولة الدوري الإنجليزي

تعادل ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد 2-2

فوز أستون فيلا ضد توتنهام 2-1

خسارة ساوثهامبتون ضد فولهام 2-0

تعادل تشيلسي ضد نوتنجهام فورست 2-2

فوز كريستال بالاس ضد بورنموث 2-0

فوز مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون 2-0

برينتفورد ضد وست هام اليوم الأحد 4:00 مساء

إيفرتون ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد 4:00 مساء

أرسنال ضد برايتون اليوم الأحد 6:30 مساء

ليستر سيتي ضد ليفربول غدا الاثنين 10:00 مساء

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون | اضغط هنــــا

ترتيب الدوري الإنجليزي

1 - مانشستر سيتي: 82 نقطة من 34 مباراة

2 - آرسنال:81 نقطة من 35 مباراة

3 - نيوكاسل يونايتد: 66 نقطة من 35 مباراة

4 - مانشستر يونايتد: 66 نقطة من 35 مباراة

5 - ليفربول: 62 نقطة من 35 مباراة

6 - توتنهام هوتسبير: 57 نقطة من 36 مباراة

7 - أستون فيلا: 57 نقطة من 36 مباراة

8 - برايتون: 55 نقطة من 33 مباراة

9 - فولهام : 51 نقطة من 36 مباراة

10 - برينتفورد: 50 نقطة من 35 مباراة

11 - تشيلسي: 43 نقطة من 35 مباراة

12 - كريستال بالاس: 43 نقطة من 36 مباراة

13 - وولفرهامبتون: 40 نقطة من 36 مباراة

14- بورنموث: 39 نقطة من 36 مباراة

15- وست هام يونايتد: 37 نقطة من 35 مباراة

16- نوتينغهام فورست: 34 نقطة من 36 مباراة

17 - إيفرتون: 32 نقطة من 35 مباراة

18- ليدز يونايتد: 31 نقطة من 36 مباراة

19- ليستر سيتي: 30 نقطة من 35 مباراة

20- ساوثهامبتون: 24 نقطة من 36 مباراة



رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون | اضغط هنــــا

تأكد رسميًا هبوط فريق ساوثهامبتون من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) إلى دوري الدرجة الأولى (الشامبيون شيب) بعد خسارته بنتيجة 0-2 أمام ضيفه فولهام في المباراة التي جمعتهما على ملعب سينت ماري ضمن منافسات الجولة 36.

وسجل هدفي فولهام كل من كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 38 وألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 72، وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 24 في المركز الأخير، فيما يحتل فولهام المركز التاسع برصيد 51 نقطة، وتعد هذه خسارة مؤلمة لفريق ساوثهامبتون الذي سيضطر للعب في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.