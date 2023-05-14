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الآن مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون يلا شوت بث مباشر yalla shoot الشوط الثاني يلا كورة مباراة آرسنال بث مباشر دون تقطيع ، أرسنال لعب 35 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فاز في 25 مباراة، تعادل في 6 مباريات وخسر في 4 مباريات، مما أسفر عن حصوله على 81 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري. أما برايتون ، فيحتل المركز الثامن برصيد 55 نقطة بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في 7 مباراة وتكبد 10 هزائم.

الآن مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة آرسنال بث مباشر دون تقطيع ، وشهدت الفترة الماضية تغييرًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما اقتنص مانشستر سيتي الصدارة من أرسنال منذ عدة جولات ومنذ ذلك الوقت وهو يتشبث بالقمة.

مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة آرسنال بث مباشر دون تقطيع، يحتضن ملعب الإمارات اليوم الأحد مباراة قوية في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستقبل فريق آرسنال فريق برايتون في الجولة 36 من البطولة.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، حيث يحتل آرسنال المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة، ويتطلع كل فريق إلى تحقيق النتيجة الإيجابية في هذه المباراة، وذلك لتحسين موقعه في جدول الترتيب وتحقيق أهدافه في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال وبرايتون

يحل برايتون ضيفًا ثقيلًا على آرسنال فى تمام الساعة السادسة ونصف على ملعب إستاد الإمارات فى الجولة السادسة والثلاثون ضمن منافسات الدوري الإنحليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبرايتون

ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المُعلق الرياضي يوسف سيف.

مباراة آرسنال وبرايتون بث مباشر

يدخل فريق آرسنال مباراته ضد برايتون بتحت شعار "لا بديل عن الفوز" حيث يسعى الفريق للفوز بهذه المباراة للحفاظ على آماله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي غاب عنه منذ عام 2004.

ويأمل الفريق في تعثر منافسه المباشر مانشستر سيتي، الذي يلعب في نفس اليوم ضد إيفرتون في مباراة صعبة على أرضية ملعب الخصم.

إذا نجح فريق آرسنال في الفوز في هذه المباراة، فسيتمكن من الارتقاء إلى صدارة جدول الدوري المؤقتة، وذلك قبل مباراة فريق مانشستر سيتي، الذي يملك نفس عدد النقاط، والتي ستجرى في وقت لاحق من اليوم.

يقود فريق آرسنال المدرب ميكيل أرتيتا الذي حقق الفوز في 25 مباراة من أصل 35 مباراة لعبها الفريق حتى الآن في الموسم الحالي، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 4 مباريات. ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة للحفاظ على آماله في الفوز باللقب.

من ناحية أخرى، يسعى فريق برايتون للفوز في هذه المباراة للارتقاء إلى المركز السادس بدلًا من توتنهام، والذي يملك نفس عدد النقاط، والذي لم يحقق الفوز في آخر 3 مباريات لعبها في الدوري الممتاز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون | اضغط هنــــا

يحتل فريق آرسنال المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز برصيد 81 نقطة، فيما يحتل فريق برايتون المركز الثامن برصيد 55 نقطة. وسيكون هذا اللقاء حاسمًا لكلا الفريقين في سعيهما لتحقيق أهدافهما في الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يدخل ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، المباراة أمام برايتون، بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، مات تيرني، جاكوب كيويور، جابرييل ماجاليايش.

خط الوسط: جرانيت تشاكا، جورجينيو، مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، مارتينيلي