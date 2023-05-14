عاجل|الصحة: الدكتور حازم الفيل رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العلاجية

منوعات
الدكتور حازم الفيل
الدكتور حازم الفيل

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بتكليف الدكتور حازم الفيل علي أحمد الفيل، بتيسير أعمال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، التابعة لوزارة الصحة والسكان.

معلومات عن الدكتور حازم توفيق الفيل

يذكر أن الدكتور حازم الفيل شغل منصب رئيس قطاع الرعاية العلاجية في ديوان عام وزارة الصحة والسكان الفترة من أول يناير 2022.

كما شغل في وقت سابق منصب مدير معهد الأورام بأسوان، ثم مدير مستشفى معهد ناصر.

وشغل الدكتور حازم الفيل مدير مستشفى أرمنت الجديدة في الأقصر، ومدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الآن مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون يلا شوت بث مباشر yalla shoot الشوط الثاني يلا كورة مباراة آرسنال بث مباشر دون تقطيع

نتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

عاجل| أسعار بيع الذهب للأفراد ستتم وفقًا للصاغة وليس البورصة

مجزرة القطبين.. رحيل تسعة نجوم عن الأهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي

البورصة المصرية تدشن خدمة إعلان سعر الذهب على شاشات التداول (تفاصيل)

بشرى سارة للأهلي.. ثنائي صن داونز يغيب عن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تخطي الوداد

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي