عاجل|الصحة: الدكتور حازم الفيل رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العلاجية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بتكليف الدكتور حازم الفيل علي أحمد الفيل، بتيسير أعمال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، التابعة لوزارة الصحة والسكان.

معلومات عن الدكتور حازم توفيق الفيل

يذكر أن الدكتور حازم الفيل شغل منصب رئيس قطاع الرعاية العلاجية في ديوان عام وزارة الصحة والسكان الفترة من أول يناير 2022.

كما شغل في وقت سابق منصب مدير معهد الأورام بأسوان، ثم مدير مستشفى معهد ناصر.

وشغل الدكتور حازم الفيل مدير مستشفى أرمنت الجديدة في الأقصر، ومدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي.