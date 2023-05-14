رؤية الريادة والاتحاد الهندي يبحثان لقمة العشرين بالرياض

استقبل اتحاد رواد الأعمال الشباب في مجموعة العشرين للمملكة العربية السعودية ممثلًا بجمعية رؤية الريادة وفد الاتحاد الهندي لرواد الأعمال الشباب في مجموعة العشرين؛ والذي يضم أكثر من ٣٥ عضوًا من رواد الأعمال والمستثمرين؛ يمثلون قطاعات مختلفة في منظومة ريادة الأعمال في الهند.

يأتى ذلك في إطار تعزيز فرص التعاون مع الشركات الناشئة والمؤسسات الدولية في مجموعة العشرين.

وبحث الفريقان خلال الزيارة الاستعدادات الجارية لعقد قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين في يوليو القادم بالعاصمة الهندية نيودلهي؛ والتي ستعقد على مدار ثلاثة أيام؛ وسطٍ ما يزيد عن 5 آلاف من رواد الأعمال، وقادة الأعمال على مستوى العالم.



ورحّب الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود؛ رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين للمملكة العربية السعودية؛ رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة، بوفد رواد الأعمال الهندي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين رواد الأعمال في مجموعة العشرين، والسعي نحو تعزيز التعاون لتطوير نماذج أعمال ناجحة، تسهم في الارتقاء بمستوى الاقتصاد العالمي.



وأعرب الامير فهد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لحرصهما على الاهتمام بهذه الفعاليات التي تدعم رواد الأعمال الشباب في المملكة بشكل خاص وفي جميع أنحاء العالم، بما يتواكب مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030”، ما يؤكد مكانة وتأثير المملكة في الساحة العالمية على كل الأصعدة؛ من خلال اهتمامها بالمبادرات التي تدعم القدرات البشرية في العالم أجمع.



من جانبه أعرب "الشربا" الهندي رئيس الوفد، ڤيشال أقروالا، عن شكره للمملكة على حفاوة الاستقبال، قائلا:" يجمع اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين تحت مظلته القادة الشباب الواعدين ورجال الأعمال الشباب، ويُمثَّل الجزء الهندي من الاتحاد من قبل الشباب الهندي أحد أقوى أعضاء مجلس قيادة الشباب لدينا تحت رئاسة “مجموعة العشرين”، والذين سيقومون هذا العام باستضافة قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب في نيودلهي"

وتابع: "أتمنى لهؤلاء الشباب التوفيق، لافتا إلى أن انعقاد القمة في دلهي خلال يوليو القادم سيكون فصلًا جديدًا لتحفيز الشباب على التغيير العالمي ومشاركتهم الفاعلة كقادة ورجال أعمال في جميع انحاء العالم".



وعلى هامش الزيارة؛ نظم الاتحاد بالتعاون مع وزارة الاستثمار برنامج زيارات للوفد الزائر للوقوف على مختلف القطاعات ذات العلاقة، والاطلاع عن كثب على النجاحات الكبيرة التي حققتها هذه القطاعات في المملكة، وما تحظى به من دعم واهتمام كبيرين ضمن منظومة الاقتصاد الوطني للمملكة، والتعرف على فرص الاستثمار والتعاون، وقد شملت الزيارات: مقر وزارة الاستثمار، وصندوق الاستثمارات، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستية (ندلب)، ومؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، وهيئة بوابة الدرعية، ونيوم معرض ذا لاين، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومسرعات الترفيه، ومسرعة الاتصالات السعودية انسباير يو، عزم السعودية، فيا الرياض .



ويحظى برنامج الزيارات والبرامج المصاحبة برعاية وشراكات ملحية:

شريك استضافة الحدث السعودي وزارة الاستثمار السعودي- استثمر في السعودية، شريك استراتيجي نيوم، شريك المنظومة؛ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والبرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستية (ندلب)، ومسرعة الاتصالات السعودية انسباير يو، وشريك الإبداع والتسويق؛ نيومرز، شريك تجاري؛ مساند.



يذكر أن اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين (G20 YEA)، تأسس في عام 2010 كأكبر شبكة عالمية لرواد الأعمال الشباب مع المنشآت التي تدعمهم، وتعمل أمانة الاتحاد على توفير الدعم لشبكة عالمية متنامية تضم الآلاف من رواد الأعمال الناشئين في أهم 20 دولة في العالم والتي تمثل 90٪ من إجمالي الناتج العالمي، وكذلك 80٪ من حجم التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم، ونصف مساحة الأرض، ويتكون الاتحاد من منظمات ريادة الأعمال الرائدة عبر دول مجموعة العشرين، ويقوم كبار رواد الأعمال الشباب بتحليل التحديات واقتراح حلول في شكل توصيات بشأن تحسين السياسات والتغييرات ليتم رفعها لرؤساء دول مجموعة العشرين، حيث يجتمع اتحاد رواد الأعمال الشباب في كل عام قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في البلد المضيف لتقديم الدعم من خلال توضيح أهمية رواد الأعمال الشباب للدول الأعضاء في مجموعة العشرين على مدار العام.



جدير بالذكر أن “رؤية الريادة” تعد جسر رابط لرواد الأعمال السعوديين في مجموعة العشرين، وتسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال كمحرك قوي للتجديد الاقتصادي، وتوليد فرص العمل والابتكار وإحداث التغيير الاجتماعي، ويتعاون اتحاد رواد الأعمال مع دول المجموعة من أجل تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب، وتبادل الفرص بين الدول، وإحداث تغيير إيجابي في السياسات وبناء شبكة عالمية من داعمي رواد الأعمال لربط بيئة ريادة الأعمال السعودية مع العالم.