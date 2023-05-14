بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي .. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت ، يستعد ملعب الإمارات في لندن لاستضافة مباراة نارية تجمع بين فريق آرسنال ونظيره فريق برايتون، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موسم 2023. وسيتمكن عشاق الساحرة المستديرة من متابعة المباراة بث مباشر على العديد من القنوات الرياضية المختلفة.

ستنطلق المباراة يوم الأحد 14 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش، وستكون متاحة للمشاهدة عبر العديد من القنوات الرياضية، بما في ذلك قنوات بي إن سبورتس وسكاي سبورتس.

وسيتم التعليق على المباراة بواسطة معلقين محترفين، مثل مارتن تايلور وألان سميث وغيرهم من المعلقين الشهيرين، وستنقل المباراة بالتعليق الصوتي والصورة على القنوات الناقلة المختلفة.

وستقام المباراة على ملعب الإمارات الذي يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج، ويعد الملعب الرئيسي لفريق آرسنال، ويتم تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة خلال المباراة، بما في ذلك تقليل الحضور وتباعد المتفرجين وفحص الكشف فيروس كورونا، وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين والمشجعين وجميع العاملين في الملعب.

موعد مباراة ارسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ستقام هذا المباراة التي تجمع بين فريق ارسنال ضد نظيره فريق برايتون،بث مباشر الان، اليوم الاحد 14 مايو 2023،وذلك ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز 2023، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت موريتانيا،4:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 5:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان،6:30 بتوقيت مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والصومال،7:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

بينما تذاع مباراة ارسنال وبرايتون،بث مباشر الان،عبر قناة belN Sports premium 1، وقناة beIN 4 K،الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويمكنك مشاهدة بث مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

15 قناة تنقل مباراة ارسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي تعرف عليها:

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

SuperSport HD 2 alb

Arena Sport 3 HD Croatia

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وبرايتون | اضغط هنــــا

beIN Sports HD 3 TR

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Football Italia

Spiler 1 TV

beIN Sports Connect

DAZN 2 Espana HD

Setanta Sports Ukraine HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

معلق مباراة ارسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يقوم المعلق الشهير يوسف سيف بالتعليق على أحداث مباراة ارسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

تشكيل ارسنال أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

ينتظر أن يخوض فريق ارسنال مباراة برايتون بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: ارون رامسديل.

في خط الدفاع: بن وايت ومات تيرني وجاكوب كيويور وجابرييل.

في خط الوسط: جرانيت تشاكا وجورجينيو ومارتين أوديجارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس وجابرييل مارتينيلي.