مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر دوري روشن السعودي { يلا شوت }

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر دوري روشن السعودي { يلا شوت } ، ويتوجه الأنظار إلى استاد الأمير محمد بن فهد في اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، حيث يختتم فريق الشباب منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهة فريق الاتفاق على أرض الأخير.

تنطلق المباراة بصافرة الحكم السعودي "فيصل البلوي" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، الثامنة بتوقيت أبوظبي، والثانية عشرة ظهرًا بتوقيت جرينتش، وستكون متاحة لمتابعتها عبر العديد من القنوات الرياضية المحلية والعالمية.

يأتي فريق الشباب إلى هذه المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 53 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز والحفاظ على مكانه في المنافسة على اللقب، بعد تحقيقه لنتائج إيجابية في الفترة الأخيرة.

أما فريق الاتفاق فيدخل المباراة وهو في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، ويسعى لتحقيق الانتصار على أرضه وبين جماهيره، وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث يحاول الشباب مواصلة انتصاراته، بينما يحاول الاتفاق العودة بنتيجة إيجابية في هذه المباراة الصعبة.

بث مباشر مباشر الشباب والاتفاق

سيكون بإمكان عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية متابعة مباراة الشباب والاتفاق على قناة شركة الرياضة السعودية SSC1 HD، وذلك عبر بث مباشر للمباراة بصوت المعلق السعودي "جعفر الصليح".

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، الثامنة بتوقيت أبوظبي، والثانية عشرة ظهرًا بتوقيت جرينتش.

كما يمكن لمحبي الكرة المتابعة الحدث مباشرةً من خلال بوابة الفجر الرياضية أخبار الرياضة السعودية التي ستقدم تغطية حية ومفصلة لأحداث المباراة، بما في ذلك التشكيلات الأساسية والأهداف والأحداث الرئيسية، إضافة إلى تحليلات ما بعد المباراة وردود الفعل من المدربين واللاعبين، وستكون هذه المنصة خيارًا ممتازًا لمن لا يملكون الوصول إلى القنوات الرياضية أو يفضلون متابعة المباراة عبر الإنترنت.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الشباب والإتفاق| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الشباب والإتفاق| اضغط هنــــا

موعد مباراة الشباب والاتفاق

سوف تنطلق صافرة مباراة الشباب والاتفاق في الجولة السادسة والعشرون من دوري روشن اليوم الاحد 14 مايو 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت ابو ظبي، وستقام هذه المباراة على أرضية استاد الامير محمد بن فهد في الدمام.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتفاق مباشرة

يتم إذاعة كل مباريات الدوري السعودي للمحترفين على قنوات SSC الرياضية، وهي صاحبة الحقوق الحصرية لنقل الدوري السعودي بتقنية SD وكذلك hd العالية.

كما أن مباراة الشباب ضد الاتفاق اليوم سوف تذاع على قناة SSC 1 HD وكذلك SSC 1 SD.