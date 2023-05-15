النقيب: شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي لهذه الأسباب

أشاد سيد خليفة، نقيب الزراعيين، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاريع الزراعية وكان أخرها افتتاحه اليوم لمشروع شرق العوينات وهو ثاني أكبر مشروع زراعي يتم تنفيذه من حيث المساحة والمحاصيل الإستراتيجية ويعتمد في الأساس على المياه الجوفية.

وقال "خليفة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، "هذا المشروع بدأ في أوائل التسعينات وتمت كل الدراسات من خلال الخبراء، بعدما كان تم استزراع 800 ألف فدان عن طريق القطاع الخاص".

وأضاف "كل الافتتاحات وحصاد القمح في توشكى أو شرق العوينات نفذته الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي وهذا اهتمام من الدولة بالتوجه لمشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي بإنتاجية من 700 إلى 800 ألف طن قمح ومتوقع أن يصل إلى مليون العام القادم وإحنا في أشد الاحتياج إليهم وهذا دور وطني واجتماعي لقواتنا المسلحة".

وتابع "العالم اتجه إلى استحداث أساليب الري الحديثة بقدر أوفر مياه وأضيف مساحات جديدة ولكنها أصبحت ضرورة حتمية لاستغلال المياه وتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري، والرئيس السيسي ينتهج بدبلوماسية التنمية الشاملة والمستدامة تعني أنك تعمل على كل محاور التنمية بما يحقق الهدف وهو خدمة المواطنين".