عاجل .. أردوغان يعيش في قلق بسبب النتائج الأولية من انتخابات الرئاسة في تركيا

عاجل.. أردوغان يعيش في قلق بسبب النتائج الأولية من انتخابات الرئاسة في تركيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة التركية، منذ قليل، تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منافسه كليجدار أوغلو بنسبة 59.47% من الأصوات مقابل 34.79% حتى الآن.

وأفادت قناة "خبر ترك"، بأن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية استندت إلى 9.1% من الأصوات المحصاة، وذلك في ظل استمرار عملية فرز الأصوات.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحا بتوقيت تركيا(0500 بتوقيت جرينتش)، وأغلقت في الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش)، واصطف الناخبون في طوابير طويلة تشكلت قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في إسطنبول وأنقرة.

وصوت الأتراك، اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية حاسمة يمكن أن تطيح بالرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان بعد عشرين عاما في السلطة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفيما أعرب أردوغان لدى الإدلاء بصوته عن أمله بأن تكون نتيجة الانتخابات "جيدة لمستقبل البلاد"، قال كليجدار أوغلو إن تركيا "اشتاقت للديمقراطية".

وبموجب قانون الانتخابات التركي، يحظر إعلان أي نتائج حتى التاسعة مساء، لكن بحلول ساعة متأخرة الأحد قد يكون هناك مؤشر جيد على ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة في انتخابات الرئاسة.

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