عاجل.. ‘‘ انتخابات تركيا ‘‘ مؤشرات أولية تظهر تقدم أردوغان بنسبة 58.35% ومنافسه علي مقربه منه

‘‘ انتخابات تركيا ‘‘ مؤشرات أولية تظهر تقدم أردوغان بنسبة 58.35% ومنافسه علي مقربه منه

قالت شبكة تى آر تى التركية إن النتائج الأولية للانتخابات تظهر حصول أردوغان على 49.84% مقابل 45.72% لكليجدار أوغلو، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأغُلقت صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية وبدأت عمليات الفرز، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وتوجه الناخبون في تركيا، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى تشهدها البلاد.



وذكرت قناة "تي أر تي وورلد" التركية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن أكثر من 64 مليون مواطن لهم حق التصويت فى هذه الانتخابات، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين ناخب في الخارج، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة الانتخابية التركية.



وأشارت القناة التركية إلى أن مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها فى تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلى للبلاد، ومن المتوقع أن يبدأ الإعلان عن النتائج الأولية بعد ذلك بوقت قصير.



وبحسب الهيئة الانتخابية التركية، لا يسمح للناخبين بالتقاط أى صور أو مقاطع فيديو داخل مراكز التصويت، كما يجب ترك الهواتف المحمولة في الخارج.

المرشحون في انتخابات الرئاسة التركية

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية التركية في وقت سابق ضمت القائمة النهائية للمرشحين 4 أسماء أحدهما أعلن انسحابه قبيل انطلاقث المارثون بأيام:

• الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشح تحالف "الشعب".

• كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف "الأمة" المعارض.

• سنان أوغان مرشح تحالف أتا.

• محرم إنجة مرشح حزب الوطن. (المنسحب)

السيرة الذاتية لرجب طيب أردوغان

• ولد 1954 في إسطنبول، وتخرج من كلية علوم الاقتصاد والتجارة بجامعة مرمرة.

• انخرط في حزب "السلامة الوطنية"، ثم عضوا في حزب "الرفاه" ثم "الفضيلة"، وكلها أحزاب أسسها نجم الدين أربكان.

• تولى منصب رئيس حزب "الرفاه" في إسطنبول 1985، ثم رئيسا لبلدية إسطنبول 1994.

• أسس مع عبد الله غول حزب العدالة والتنمية 2001، وفاز بالانتخابات التشريعية 2002 وتولى أردوغان رئاسة الوزراء.

• خطا أردوغان خطوة واسعة عام 2014 بفوزه برئاسة البلاد بالانتخاب المباشر، وكرر الفوز في 2018.

السيرة الذاتية لكمال كليجدار أوغلو

•رئيس حزب الشعب الجمهوري، ويعتبر نفسه وريث فكر مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

• وُلد 1948 في ولاية تونغلي، وتخرج من أكاديمية أنقرة للدراسات الاقتصادية والتجارية.

• في 2002 انضم لحزب الشعب الجمهوري، وفاز بعضوية البرلمان، وفي 2010 انتخبته الهيئة العامة للحزب رئيسا له.

• شارك في تأسيس تحالف "الأمة" المكون من 6 أحزاب معارضة لخوض انتخابات 2023.

السيرة الذاتية لمحرم إنجه

• ولد محرم إنجه الذي أعلن انسحابه 1964 لعائلة مهاجرة من اليونان، وتخرج من جامعة أولوداغ، واُنتخب لعضوية البرلمان على قوائم حزب الشعب الجمهوري عدة مرات، وترأس الكتلة البرلمانية للحزب.

• مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة 2018، وحصد أكثر من 30 بالمئة من الأصوات.

• خسر انتخابات رئاسة الحزب أمام كليجدار أوغلو، ثم انشق عن الحزب وأسس حزب "المملكة" 2021 بفكر قومي علماني.

السيرة الذاتية لسنان أوغان

• ولد 1967 لعائلة قادمة من أذربيجان.

• تخرج من جامعة مرمرة، وحصل على الدكتوراة من جامعة موسكو للعلاقات الدولية.

• له 3 كتب منشورة وأكثر من 500 مقالة.

• انتخب نائبا عن حزب الحركة القومية في انتخابات 2011.

• قيادي الآن في تحالف "آتا" عن حزب النصر الذي يتبنى أجندة لترحيل اللاجئين.