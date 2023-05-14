كورة لايف الآن مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر دوري روشن الإسباني { يلا شوت }

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر دوري روشن الإسباني { يلا شوت }، يتوجه فريق برشلونة اليوم الأحد إلى ملعب باور 8 لمواجهة نادي إسبانيول في الديربي الكتالوني، وذلك ضمن الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإسباني. وتتوقع جماهير الفريقين مباراة شرسة ومثيرة بين الجارين في هذه المواجهة الهامة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان على ملعب باور 8 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيخوض برشلونة المباراة بكامل تشكيلته، بعد تعافي سيرجي روبرتو وخروجه من المستشفى.

وتأتي هذه المواجهة في وقت حرج لبرشلونة الذي يسعى لتحقيق الانتصار والحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري، بينما يأمل إسبانيول في تحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول الترتيب. ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومليئة بالتشويق والإثارة، وستشهد صراعًا قويًا بين الفريقين في الديربي الكتالوني.

مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر

تشهد جماهير كرة القدم مساء اليوم مباراة من العيار الثقيل، حيث يلتقي فريق برشلونة ونظيره إسبانيول في ملعب باور 8، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإسباني. ومن المقرر إقامة المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 14 مايو، ومن المتوقع أن تشهد اللقاء أحداثًا مثيرة ومشوقة.

سيتحدث عشاق الساحرة المستديرة حول هذه المواجهة القوية والتي تعد من أكثر المباريات انتظارًا في الدوري الإسباني. وتأمل جماهير كلا الفريقين في تحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول الترتيب. وبالنظر إلى قوة الفريقين وجودتهما، فمن المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالتنافس والإثارة، وستشهد صراعًا شديدًا بين الطرفين للفوز في هذه المواجهة المثيرة.

مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر

تبث مباراة برشلونة واسبانيول اليوم خلال جولة الأسبوع 36 من بطولة الدوري الاسباني خلال قناة:

بي ان سبورت 1

بصوت المعلق حفيظ دراجي.

برشلونة واسبانيول بث مباشر الآن

تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من مباراة برشلونة واسبانيول اليوم في تمام الساعة:

8 مساءً بتوقيت موريتانيا.

9 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

10 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول | اضغط هنــــا

11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال.

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