عاجل .. الانتخابات التركية.. النتائج الأولية لفرز 94%: أردوغان 49.98% مقابل 44.23% لأوغلو

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، الأحد، تقدُّم الرئيس رجب طيب أردوغان على حساب منافسه الأبرز كمال كيليجدار أوغلو.

وحسب النتائج المعلنة في وسائل الإعلام التركية، ذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان متقدم بـ49.98 في المئة من الأصوات، مقابل 44.23 في المئة لكيليجدار أوغلو، بعد فرز 94 في المئة من أصوات الناخبين.

وفي المقابل، أكد كيليجدار أوغلو تصدُّره نتائج الانتخابات الرئاسية، رافضًا الأرقام التي نشرتها وكالة الأناضول، فيما طلب رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو من المواطنين عدم تصديق الأرقام التي نشرتها «الأناضول» الرسمية التركية.

وتتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي تكتسب أهمية كبيرة في تاريخ البلاد.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية إن «عملية التصويت تمت من دون ورود أي مشاكل»، وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية».

وفي أول تصريح له بعد انتهاء التصويت قال الرئيس التركي ومرشح «تحالف الشعب»: «تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا». مضيفًا: «حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع.. استمروا في حماية إرادة شعبنا حتى النتائج النهائية».

ومن جهته، ذكر كمال كيليجدار أوغلو: «أدعو أبطالنا في الديمقراطية لعدم ترك صناديق الاقتراع حتى انتهاء الفرز». وتابع: «المظهر الكامل والصحيح لإرادة الشعب يعتمد على عزمكم».