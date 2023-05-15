عاجل .. ما هي مصير الانتخابات الرئاسية التركية بعد تقارب الأصوات بين أردوغان وأوغلو

انتخابات تركيا، تتجه الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح الأحد في تركيا إلى جولة إعادة، التي يتوقع أن تتم بين المرشحين الرئيسيين رجب طيب أردوغان، ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري.

وحصل الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان على 49.74٪، فيما أقرب منافسيه كمال كليجدار أوغلو حصل على 44.48٪ بعد فرز نحو 92% من صناديق الاقتراع.

موعد جولة إعادة الانتخابات

ووفقا للمحللين، فإن النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات الرئاسية أظهرت أن لا أحد تجاوز عتبة الـ 50+1 للفوز المباشر.

وأشار المحللون إلى أن القانون التركي ينص على أنه في حالة عدم تمكن أي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية في الحصول على 50+1 المطلوبة لحسم المعركة من الجولة الأولى فمن المقرر إجراء جولة الإعادة.

الجدير بالذكر أنه في حالة عدم تخطي أي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية التركية عتبة الـ 50+1، فإن جولة إعادة ستكون في 28 مايو الجاري.

وكانت النتائج المبكرة لفرز الأصوات قد أظهرت أردوغان في المقدمة بشكل مريح، ولكن مع استمرار الفرز تآكلت الأرقام، وما زال هناك 8٪ من الصناديق الانتخابية قد تحسم فوز أحد المرشحين خلال الساعات القليلة الماضية

انتخابات تركيا

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام المواطنين الأتراك الساعة 8:00 صباح الأحد بالتوقيت المحلي (5:00 بتوقيت غرينتش)، وانتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت جرينتش) (5:00 مساء بتوقيت القاهرة).

ومن المنتظر أن تعلن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وفق ما أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار الجمعة الماضي.

المرشحون في انتخابات الرئاسة التركية

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية التركية في وقت سابق ضمت القائمة النهائية للمرشحين 4 أسماء أحدهما أعلن انسحابه قبيل انطلاق المارثون بأيام:

• رجب طيب أردوغان مرشح تحالف "الشعب".

• كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف "الأمة" المعارض.

• سنان أوغان مرشح تحالف أتا.

• محرم إنجة مرشح حزب الوطن. (المنسحب).

السيرة الذاتية لرجب طيب أردوغان

• ولد 1954 في إسطنبول، وتخرج من كلية علوم الاقتصاد والتجارة بجامعة مرمرة.

• انخرط في حزب "السلامة الوطنية"، ثم عضوا في حزب "الرفاه" ثم "الفضيلة"، وكلها أحزاب أسسها نجم الدين أربكان.

• تولى منصب رئيس حزب "الرفاه" في إسطنبول 1985، ثم رئيسا لبلدية إسطنبول 1994.

• أسس مع عبد الله غول حزب العدالة والتنمية 2001، وفاز بالانتخابات التشريعية 2002 وتولى أردوغان رئاسة الوزراء.

• خطا أردوغان خطوة واسعة عام 2014 بفوزه برئاسة البلاد بالانتخاب المباشر، وكرر الفوز في 2018.

السيرة الذاتية لكمال كليجدار أوغلو

•رئيس حزب الشعب الجمهوري، ويعتبر نفسه وريث فكر مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

• وُلد 1948 في ولاية تونغلي، وتخرج من أكاديمية أنقرة للدراسات الاقتصادية والتجارية.

• في 2002 انضم لحزب الشعب الجمهوري، وفاز بعضوية البرلمان، وفي 2010 انتخبته الهيئة العامة للحزب رئيسا له.

• شارك في تأسيس تحالف "الأمة" المكون من 6 أحزاب معارضة لخوض انتخابات 2023.

السيرة الذاتية لسنان أوغان

• ولد 1967 لعائلة قادمة من أذربيجان.

• تخرج من جامعة مرمرة، وحصل على الدكتوراة من جامعة موسكو للعلاقات الدولية.

• له 3 كتب منشورة وأكثر من 500 مقالة.

• انتخب نائبا عن حزب الحركة القومية في انتخابات 2011.

• قيادي الآن في تحالف "آتا" عن حزب النصر الذي يتبنى أجندة لترحيل اللاجئين.