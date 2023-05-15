عاجل .. سعر الذهب اليوم الإثنين 15 مايو 2023 يحدث زلزال في المحلات بسبب الهبوط

أعلنت محال الصاغة في مصر عن سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإعفاء القادمين من الخارج والحاصلين على مشغولات ذهبية مشغولة أو نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات الثمينة، من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو: 2714.25 للبيع، 2657.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو: 2375 للبيع، 2325 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو: 2035.75 للبيع، 1992.75 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو: 1583.25 للبيع، 1550 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو: 19000 للبيع، و18600 للشراء.

سعر الأوقية

سجل سعر الأوقية نحو: 2012 دولارا.

شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة، وذلك في إطار جهود الهيئة في دعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور، احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.

ويأتي إطلاق الصندوق الجديد بعد دراسات استثمارية واستشارات مالية متعددة، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير فرص الاستثمار في سوق الذهب والمعادن الثمينة، وتوفير مزيد من الخيارات للمستثمرين في مصر، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

ويعد إطلاق هذا الصندوق الأول من نوعه في مصر بمثابة خطوة مهمة في تطوير القطاع الاستثماري، وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، حيث يوفر الصندوق فرصًا للاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة بطريقة موثوقة وآمنة، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والأسواق المالية في مصر، ويعزز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم النمو الاقتصادي في البلاد.

الهدف من صناديق الإستثمار في الذهب

تُعد صناديق الاستثمار في الذهب واحدة من المنتجات الاستثمارية المستحدثة في السوق المصري، وتستهدف جذب شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في الذهب. وقد لاحظنا اتجاه بعض كبار المستثمرين إلى ضخ أموالهم مباشرة في سبائك الذهب، فيما تجهز بعض صغار المستثمرين إلى شراء جنيهات ومشغولات ذهبية، مما يتطلب تكاليف إضافية كالمصنعية وغيرها.

وتشير التوقعات إلى أن الطلب على صناديق الاستثمار في الذهب سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في المستقبل، خاصة بعد إطلاق الصناديق المماثلة في الأسواق العالمية ، ويعتبر ذلك خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الذهب بطريقة آمنة وموثوقة، دون الحاجة إلى شراء الذهب المادي، والتعرض للمخاطر المحتملة المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار.

وبالتالي، يتوقع أن تحظى صناديق الاستثمار في الذهب بشعبية كبيرة بين المستثمرين المحليين، وتساهم في تعزيز قطاع الاستثمار في البلاد، وتحفيز النمو الاقتصادي.