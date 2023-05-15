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عيار 21 الآن.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 15 / مايو / 2023 بداية التعاملات

عيار 21 الآن.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 15 / مايو / 2023 بداية التعاملات

الاقتصاد
بوابة الفجر

في تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد، وبالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر والبورصة العالمية، سجل جرام الذهب عيار 24 - الذي يشكل الجرام المكون للسبائك الذهب في مصر - 2743 جنيهًا، ويأتي هذا التحديث في ظل استمرار تقلبات أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، وبانتظار عودة الأسواق الذهبية للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتأثر سعر الذهب بتطور المستجدات الاقتصادية والسياسية في العالم، وتعتبر الذهب والسبائك الذهبية من المنتجات الاستثمارية الرائجة في مصر، حيث يتجه الكثير من المستثمرين إلى الاستثمار فيها كونها تعد وجهة آمنة للحفاظ على قيمة المدخرات والاستثمارات في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد والعالم.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 14 مايو 2023

ونعرض لكم أسعار الذهب الآن من الأعيرة الآتية(24-22-21-18-14-12-9).

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل 2714.25 للبيع، 2657.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 في بداية تعاملات اليوم، 2488 للبيع، 2435.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- تراجع سعر الذهب عيار 21 في بداية تعاملاته اليوم عند، 2375 للبيع، 2325 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة 2035.75 للبيع، 1992.75 للشراء.

سعر الذهب اليوم لعيار 14

- انخفض سعر الذهب عيار 14 في بداية تعاملات اليوم، 1583.25 للبيع، 1550 للشراء.

سعر الذهب اليوم لعيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 في بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة المصرية إلى، 1357.25 للبيع، 1328.5 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملاته اليوم في سوق الصاغة المصرية، 19000 للبيع، و18600 للشراء، ويبلغ وزنه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر.

سجلت أسعار السبائك الذهبية في السوق المصرية ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغ سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 6857 جنيهًا للجرام، وسعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 13715 جنيهًا، وسعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 27430 جنيهًا، وسعر السبيكة الذهب وزن 20 جرامًا 54860 جنيهًا، وسعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 85307 جنيهًا، وهذه الأسعار تمثل الأعلى في تاريخ تسعير الذهب في السوق المصرية، ويجب الانتباه إلى أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة.

ومع ذلك، شهدت الأسواق خلال الأسبوع الماضي انخفاضًا تدريجيًا في مستويات أسعار الذهب، بعد سلسلة طويلة من الارتفاعات الشبه يومية التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، ويُعزى انخفاض الأسعار إلى هدوء في أسواق الذهب وتراجع الطلب المحلي على الذهب.

وتأتي هذه التقلبات في أسعار الذهب في ظل تغيرات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم، ويستمر الذهب في جذب اهتمام المستثمرين بوصفه وجهة آمنة للاستثمار في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.

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