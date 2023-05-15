عقد أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية (32) بجدة

شارك السيد أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 بكلمة في افتتاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية العادية (32) المنعقدة حاليا في مدينة جدة، وقد ألقى كلمة السيد الأمين العام السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام.

و صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط هنأ في مستهل كلمته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تولي قيادة العمل العربي المشترك لهذا العام.

و قال المتحدث الرسمي أن الأمين العام نوه بالأجواء الإيجابية التي شهدتها الاجتماعات التحضيرية مع استئناف وفود الحكومة السورية مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية، تنفيذًا لقرار وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأسبوع الماضي، مرحبا بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالجمهورية العربية السورية، ومشيرًا إلى أن تلك الأجواء من شأنها أن تدفع إلى تجديد العهد والعزيمة على تفعيل مبدأ التضامن العربي.

و نبه أبو الغيط إلى تراكم التحديات الخطيرة وتداخلها والتي لا زال يتعرّض لها البنيان العربي وأركانه الأساسية، إذ أفرزت موجة جديدة من موجات النزوح واللجوء في المنطقة العربية.

و دعا الأمين العام في كلمته إلى تعزيز العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي من أجل تخفيف المعاناة عن الفئات الضعيفة في المجتمعات العربية، وتلك التي تواجه مصاعب متراكمة.

و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقيادة العرب يتضمن عددا من الموضوعات منها الاستراتيجية العربية للسياحة والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات المعروفة اختصارا بـاسم "الأجندة الرقمية العربية"، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.