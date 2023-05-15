افتتاح أول ملعب كرة قدم مستدام لأول مرة في مصر

أطلقت شركة بيسيكو مصر مبادرة شيبسي RePlay لأول مرة في مصر بعد النجاح الكبير التي حققته في العديد من الدول حول العالم تحت مظلة برنامج Lay’s RePlay. تأتي المبادرة بالتعاون مع مؤسسة UEFA للأطفال وCommon Goal وشركة أسباير Aspire وجمعية حماية البيئة من التلوث A.P.E والتي تستهدف بشكل أساسي نشر البهجة في المجتمعات المستحقة من خلال رياضة كرة القدم. وفي إطار المبادرة، سيتم افتتاح أول ملعب كرة قدم مستدام بمنطقة منشية ناصر مبني من أكياس الشيبسي المستهلكة والمعاد تدويرها، سعيًا لتوحيد المجتمع في ملعب آمن وشامل يبث متعة كرة القدم، ويترك أثر إيجابي في المجتمع والكوكب.



شهدت مراسم افتتاح الملعب في منشية ناصر حضور كل من السيد/ محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال افريقيا، والسيد أورس كلوزر، الأمين العام لمؤسسة UEFA للأطفال والسيد/ تامر اسحاق، الشريك المؤسس في شركة أسباير Aspire، والسيدة/ سيادة جريس، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة من التلوث A.P.E، والكابتن/ أحمد حسام ميدو، بصفته سفيرًا للمبادرة إلى جانب حضور لفيف من نجوم كرة القدم: النجم محمد زيدان والنجم محمد ناجي جدو والنجم سيد معوض إلى جانب المذيعة الرياضية شيما صابر، والشخصيات العامة والإعلاميين وأهالي منطقة منشية ناصر.



تأتي مبادرة شيبسي RePlay كجزء من مشروع عالمي لشركة PepsiCo، حيث تم افتتاح ستة ملاعب في العديد من الدول منها جنوب إفريقيا وبريطانيا والبرازيل وإيطاليا والمكسيك والولايات المتحدة الامريكية تحت اسم Lay’s Replay، وقد أثمر ذلك النجاح عن إطلاق المبادرة في مصر تحت شعار #غير_اللعبة.



في هذه المناسبة صرح السيد محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال افريقيا: "نحن نؤمن بإن توحيد المجتمعات من شأنه خلق مستقبل مشرق. واليوم نحن نفخر بإطلاق مبادرة شيبسي RePlay #غير_اللعبة التي من شأنها خلق مساحة آمنة وشاملة للمجتمع المصري للاستمتاع ببهجة كرة القدم مع الحد من أي أثر سلبي على البيئة، وذلك بالتعاون مع شركائنا العالميين والمحليين لبناء برامج شمولية تساهم في تحقيق تغيير إيجابي للأجيال القادمة. كما أضاف شلباية أن هذه المبادرة تهدف لإحداث تأثير حقيقي وفعال على المدى الطويل من خلال نشر البهجة في المجتمع المصري عن طريق توفير كل سبل الدعم للشباب وتوفير فرصة ممارسة الرياضة وبالأخص "كرة القدم".



وأضاف شلباية أن بيبسيكو تعاونت مع عدة شركاء محليين لاختيار المجتمع المثالي للتأكد من مدى فعالية هذه الخطوة وأهميتها لأهالي المنطقة، وبعد الكثير من المداولات والبحوث، تم اختيار منشية ناصر لتكون الوجهة الأنسب لإنشاء أول ملعب في المبادرة بما يضمن تعميق الأثر الإيجابي على أهالي المنطقة.



وقد صرح الكابتن/ أحمد حسام ميدو: "فخور بكوني جزء من مبادرة شيبسي RePlay، التي تمنح العديد من المجتمعات في جميع انحاء العالم الفرصة لممارسة رياضتهم المفضلة كرة القدم. ففي خلال مسيرتي المهنية، اختبرت مدى القوة التي تكمن في الرياضة وقدرتها على تغيير حياة الكثير، لذلك أنا مؤمن بأهمية منح الجميع، وخاصة الشباب، الفرصة لاكتشاف إمكانياتهم وتحقيق أحلامهم في كرة القدم، وهذا بالفعل ما تقدمه مبادرة شيبسي RePlay. فبهذا التعاون سنتمكن من إلهام الأجيال القادمة وخلق بيئة يتمتع فيها الجميع بفرصة لتحقيق النجاح."



السيد أورس كلوزر، الأمين العام لمؤسسة UEFA للأطفال: "مبادرة شيبسي RePlay هي فرصة عظيمة لتوحيد المجتمعات في مكان آمن ومنحهم فرصة ممارسة الرياضة من خلال ملعب شيبسي RePlay، بما يساهم في خلق روابط قوية بين الشباب. فبالتعاون مع برنامج Lay’s RePlay وشركائنا، تمكنا من انشاء مكانًا نستطيع من خلاله إلهام الشباب وتعليمهم قيم الاحترام والانضباط والعمل الجماعي من خلال الساحرة المستديرة ".



السيد/ تامر اسحاق، الشريك المؤسس في شركة أسباير Aspire في أسباير، نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن خلفيته، يستحق فرصة لاستكشاف مواهبه واختبار قوة إمكانياته. يمكن للرياضة أن توفر فرصًا للشباب لتطوير مهاراتهم وبناء ثقتهم والانخراط مع مجتمعاتهم.نأمل أن يكون هذا الملعب، بدعم شركائنا، فارقًا ويصبح ضوءًا يرشد سكان منطقة منشية ناصر نحو مستقبل أفضل. فلنحتفل بالمواهب التي ستظهر على هذا الملعب كل ذلك لأن تم منحهم فرصة لاكتشاف أنفسهم وإمكانياتهم.



السيدة/ سيادة جريس، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة من التلوث A.P.E: أن الجمعية منذ نشأتها سعت لتحقيق رسالتها في تحسين مستوي معيشة المجتمعات المستحقة عبر تنفيذ برامج التنمية المستدامة تعليميا وصحيا وبرامج لتوليد وزيادة الدخل مع التركيز علي تمكين السيدات والشباب. تأتي هذه المبادرة لتتكامل مع برامجها التنموية المستدامة كما تعد نموذجا عمليا رائدا لكيفية مشاركة القطاع الخاص من منطلق مسئوليته الاجتماعية وذلك لإحداث تأثيرات ايجابية وخدمات تنموية مستدامة للمجتمعات المحلية."



الجدير بالذكر أن شركة بيبسيكو مصر قد تعاونت مع جمعية حماية البيئة من التلوث A.P.E وشركة أسباير Aspire بهدف تطوير برنامج تعليمي رياضي لدعم المجتمع المحلي وتعميم الأثر الإيجابي، بما يشمل أربعة مجالات رئيسية وهم تحفيز الشعور بالانتماء، وزيادة المشاركة بين الشباب، وتطبيق معايير الأمان في الملعب، وأخيرًا ضمان توفير فرصة للشباب لممارسة الرياضة.